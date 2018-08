FIFA 18 für 10€, GTA 5 für 20€, Titanfall 2 für 6€ - Xbox-Deals auf Microsoft.com bis zu 60% reduziert

In Zeiten der Gamescom übertreffen sich die Angebote verschiedener Online-Shops nahezu täglich. Einen Höhepunkt stellt der Summer Sale im Microsoft Store dar, im Rahmen dessen Xbox-Spiele bis zu 60% reduziert sind. Das Angebot gilt ab heute für 6 Tage.

FIFA 18 für 10,00€

Zweifelsohne steht FIFA 19 vor der Tür und wird wie üblich im September bereits erscheinen. Wem die bisher angekündigten Änderungen allerdings zu mau sind, der bekommt die Vorgängerversion mit aktuellen Kader-Updates für nur 10€.

FIFA 18 (Xbox One) für 10,00€ auf Microsoft.com

GTA 5 für 20,09€

Der Dauerläufer GTA 5 bedarf wohl keiner längeren Erläuterung. Für 20,09€ gibt es einen packenden Singleplayer-Modus in einer gigantischen Open-World mit schier endlosen Interaktionsmöglichkeiten. Das enthaltene "GTA Online" mit zahlreichen Add-Ons wird selbstverständlich nach wie vor gepflegt und garantiert stundenlangen Spielspaß.

GTA 5 (Xbox One) für 20,09€ auf Microsoft.com

Titanfall 2: Ultimate Edition für 6,00€

Egal ob Singleplayer oder Multiplayer, im First-Person-Shooter Titanfall 2 kracht es an jeder Ecke. Ihr übernehmt die Kontrolle über Titanen, Exoskelette im Mecha-Stil, und ihre Piloten, die mit einer Vielzahl von Fertigkeiten ausgestattet sind und für ein dauerhaft schnelles Gameplay in großen Sci-Fi-Szenarien sorgen. Für 6€ kommt ihr derzeit in den Genuss der Ultimate Edition.

Die "Ultimate Edition" schaltet Tarnungen, Kriegslackierungen und Prime-Titans frei und enthält zudem das Schnellstart-Pack mit Zugriff auf alle Titan- und Pilotenklassen sowie Credits und Doppelte EP-Token, damit ihr im Multiplayer schnell auf Touren kommt.

Titanfall 2: Ultimate Edition (Xbox One) für 6,00€ auf Microsoft.com

Und das war's noch lange nicht!

Im Angebot sind über 100 weitere Spiele. Auf die Teaser-Seite geht es unter folgendem Link:

Jetzt zum Summer Sale auf Microsoft.com mit bis zu 60% Rabatt