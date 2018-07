FIFA 19 + Trikot für PC, PS4, Xbox und Switch - Außerdem tolle Smartphone Angebote bei Media Markt

Schade, dass es dieses Jahr bei der WM für uns nicht so gut gelaufen ist. Doch in FIFA 19 ist es noch nicht zu spät Deutschland trotzdem noch ins Finale zu schießen. Bei Media Markt läuft derzeit eine Vorbestellungsaktion, die mit Sicherheit ganz ohne Foul daher kommt. Egal ob für PC, PS4, Xbox oder Switch. Bei jeder Vorbestellung gibt es ein Trikot gratis dazu!

FIFA 19 + Trikot bei Media Markt

Apple Iphone 6 und SE zu Top Preisen

Dabei bleibt es aber an diesem Wochenende nicht. Media Markt bietet das Apple Iphone SE und das Iphone 6 zu einem wirklich fairen Preis an. Klar ist nicht jeder ein Fan des Apfels, andererseits wissen wir auch das für einige nichts anderes in Frage kommt.

Apple Iphone SE 32GB für 299€ (statt 409€)

Apple Iphone 6 32GB für 333€ (statt 519€)

Für alle die nach einer guten Android Alternative suchen, gibt es das Samsung Galaxy S8 dieses Wochenende auch zu einem echt guten Preis.

SAMSUNG Galaxy S8 64 GB 459€

Weitere Media Markt Highlights

SAMSUNG UE65MU6179UXZG TV 899€

ACER Aspire 3 - 399€ (statt 499€)

DELL INSPIRON 15-3567 479€

Alle Media Markt Angebote des Wochenendes