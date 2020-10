Bei Ebay könnt ihr das erst gestern erschienene FIFA 21 gerade für 53 Euro in der PS4-Version bekommen. So günstig gibt es EAs Fußballsimulation laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst. Verkäufer ist der große Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,1 Prozent positiven Bewertungen, der schon häufiger durch günstige Deals aus dem Gaming-Bereich aufgefallen ist.

Offiziell gibt es keine zeitliche Begrenzung für den Deal. Allerdings: Als Sbdirect24 vor einer Woche schon einmal FIFA 21 für 53 Euro zum Vorbestellen angeboten hat, war die PS4-Version innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Es ist schwer zu sagen, wie lange die Vorräte des Händlers diesmal reichen.

Übrigens könnt ihr bei Sbdirect24 auch die PC-Version von FIFA 21 sowie die Legacy Edition für die Switch zu einem relativ günstigen Preis bekommen. Die Xbox-One-Version, die noch bis vor Kurzem für 53 Euro vorbestellbar war, scheint hingegen mittlerweile vergriffen zu sein.

Was bietet FIFA 21?

Die ganz großen Neuerungen wie den VOLTA-Modus im letzten Jahr oder die Rückkehr der Champions League bei FIFA 19 gibt es in diesem Jahr nicht. Trotzdem hat sich gerade auf dem Platz einiges verbessert. So haben wir jetzt neue Dribbling-Möglichkeiten und können den Laufweg von Passempfängern mit dem rechten Trigger selbst steuern. Außerdem nimmt uns die KI bei der Abwehr nicht mehr so viel Arbeit ab. FIFA 21 ist dadurch deutlich fordernder geworden.

Im Karrieremodus könnt ihr durch individuelle Trainingspläne mehr Einfluss auf die Entwicklung eurer Spieler nehmen. Eine Live-Matchsimulation lässt auch außerdem genau nachverfolgen, was in Partien vor sich geht, die ihr nicht selbst spielen wollt. Sollte euch nicht gefallen, was ihr seht, könnt ihr jederzeit selbst die Kontrolle übernehmen. Wer mehr wissen möchte, findet hier zum GamePro-Test:

FIFA 21 im GamePro-Test

Gratis-Upgrade auf PS5-Version

Falls ihr die PS4-Version von FIFA 21 kauft und euch später noch eine PS5 holt, könnt ihr übrigens ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version bekommen. Das Angebot gilt laut EA bis zum Erscheinen von FIFA 22, und zwar sowohl für die digitale als auch für die Disc-Version. Bei der Disc-Version funktioniert das Upgrade allerdings nur, wenn ihr euch die PS5 mit Laufwerk und nicht die günstigere rein digitale Variante zulegt.

