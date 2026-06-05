FIFA und Netflix bringen den EA Sports FC-Konkurrenten pünktlich zur WM an den Start - und machen einiges anders

Die FIFA tut sich mit Netflix zusammen und bringt zur WM das erste richtige Fußballspiel ohne EA raus.

Die Herren-Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexico steht vor der Tür. Dieses Jahr gibt es dazu keine offizielle Begleitung seitens Electronic Arts; EA Sports FC und FIFA machen keine gemeinsame Sache mehr. Aber die FIFA arbeitet jetzt mit Netflix zusammen und wer ein Abo des Streaming-Dienstes sowie ein Smartphone hat, kann die WM nachspielen.

Netflix und FIFA lassen euch die WM mit dem Smartphone nachspielen

Die große Fußballkonkurrenz der Videospiele geht jetzt zur WM so richtig los. Während EA Sports FC das Erlebnis bietet, was viele Fans seit Jahrzehnten schätzen, geht die FIFA ganz andere Wege. Die allerdings ziemlich spannend wirken, wenn wir uns den Trailer zu FIFA World Cup: Launch Edition so ansehen:

0:33 FIFA-Spiel zur WM erscheint bei Netflix und kann per Handy gespielt werden

Autoplay

Auf den ersten Blick sieht die Grafik des Spiels natürlich etwas unterwältigend aus, aber das offizielle Spiel zur Fußball-WM der Herren 2026 setzt auf ganz andere Qualitäten. Da wäre zum einen die weite Verbreitung und Zugänglichkeit. Ihr benötigt keine Konsole oder PC, sondern einfach nur ein Netflix-Abo.

In dieselbe Kerbe schlägt die Art, wie FIFA World Cup: Launch Edition gesteuert werden kann. Ihr nehmt dazu nämlich keinen PS5- oder Xbox-Controller in die Hand, sondern einfach nur euer Smartphone. Das dürfte mittlerweile wirklich fast jeder Mensch haben, die Einstiegshürde fällt also extrem niedrig aus.

Wenn sich das neue FIFA-Fußballspiel dann auch noch gut spielt, könnte der Plan aufgehen. Wer sich ohnehin schon wegen der Fußball-WM vor dem Fernseher versammelt hat, kann einfach Netflix anwerfen und mit bis zu drei Freund*innen (die einfach nur ihr Handy zücken müssen) eine Runde Fußball spielen.

Es kostet euch also nicht mehr als das, was ihr ohnehin schon für euer Handy und ein etwaiges Netflix-Abo zahlt, das neue FIFA-Spiel zu zocken. Ob das aber auch wirklich annähernd so viel Spaß macht, wie es bei den früheren FIFA-Titeln von EA der Fall war, bleibt natürlich noch abzuwarten.

Abzuwarten bleibt auch, was alles noch hinzugefügt wird. Immerhin haben wir es hier explizit nur mit der sogenannten Launch Edition zu tun. Im weiteren Verlauf soll noch mehr "Tiefe, Komplexität und technische Verfeinerung" in Form von Updates ins Spiel kommen. Einen Online-Modus gibt es auch.

Los geht es mit einem limitierten Testlauf, der ausschließlich in Brasilien und Deutschland am 4. Juni begonnen hat. Der volle Rollout erfolgt dann am 11. Juni und umfasst die meisten Länder, in denen es Netflix gibt.

Netflix strahlt übrigens exklusiv die FIFA-Fußballweltmeisterschaft der Frauen in den Jahren 2027 und 2031 aus.

Wie findet ihr die Idee, das Spiel mit eurem Handy über Netflix spielen zu können?