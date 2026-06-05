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FIFA-Spiel zur WM erscheint bei Netflix und kann per Handy gespielt werden

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FIFA-Spiel zur WM erscheint bei Netflix und kann per Handy gespielt werden

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David Molke
05.06.2026 | 11:17 Uhr

Das erste richtige Fußball-Spiel der FIFA seit der Trennung von Electronic Arts erscheint jetzt pünktlich zur Fußball-WM der Herren 2026 – und zwar über Netflix. Gesteuert wird der Titel mit dem Smartphone. Ihr braucht also nichts weiter als ein Netflix-Abo und euer Handy, um dieses Spiel zocken zu können.
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