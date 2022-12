Film-Sale bei Amazon: Über 3000 DVDs und Blu-rays jetzt im Angebot

Bei Amazon laufen gerade die Last Minute Angebote, die so heißen, weil sie die letzte Chance sind, bei Amazon Weihnachtsgeschenke günstig einzukaufen. Unter diesen findet sich neben vielen weiteren Deals auch eine große Film-Aktion mit über 3.000 Angeboten auf DVD und Blu-ray. Darunter sind sowohl große Hollywood-Blockbuster als auch eine ansehnliche Menge an Animes und natürlich viele Klassiker. Hier nur eine kleine Auswahl:

Der Sale läuft noch bis zum 22. Dezember, einzelne DVDs und Blu-rays könnten aber natürlich schon deutlich früher ausverkauft sein. Die Übersicht über alle Angebote der Filmaktion findet ihr hier:

Weitere Weihnachtsangebote bei Amazon

In den Last Minute Angeboten zur Weihnachtszeit, die Amazon gestern gestartet hat, könnt ihr natürlich noch sehr viel mehr bekommen als nur Filme. Unter den Deals finden sich beispielsweise auch günstige Tablets von Samsung und Lenovo, eine Menge Headsets und Kopfhörer und einige Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch. Dieser Link bringt auch zum Überblick über alle Last Minute Angebote: