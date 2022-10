Filme für 0,99€: Jetzt Uncharted und viele Horrorfilme günstig bei Amazon leihen

Bei Amazon können Prime-Mitglieder an diesem Wochenende wieder Filme für nur 0,99€ ausleihen, insgesamt stehen stolze 200 Titel zur Wahl. Darunter ist der eine oder andere aktuelle Blockbuster aus 2022, zum Beispiel der Uncharted-Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg. Dieser hält sich zwar nicht allzu treu an die Vorlage, ist aber trotzdem ein sehenswerter Abenteuerfilm. Daneben finden sich in der Auswahl passend zu Halloween auch eine Menge Horrorfilme. Hier ein paar Beispiele:

Wenn ihr bei Amazon Prime Video einen Film leiht, bekommt ihr 30 Tage Zeit, um ihn anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 48 Stunden. Die Übersicht über alle 200 in der Aktion enthaltenen Filme findet ihr hier:

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Mitglied bei Amazon Prime seid, aber trotzdem günstig Filme leihen möchtet, könnt ihr ein kostenloses 30-tägiges Testabo starten. Durch dieses bekommt ihr auch weitere Prime-Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serien sowie über zwei Millionen Songs, kostenlosen Premium-Versand und die monatlichen Gratis-PC-Spiele (im Oktober unter anderem Fallout 76, Middle-Earth: Shadow of War und Total War Warhammer 2). Mehr erfahr ihr hier: