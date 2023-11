Filme für 0,99€: Rund 600 Blockbuster & Geheimtipps jetzt im Amazon Black Friday-Angebot

Prime-Mitglieder können zum Black Friday eine riesige Auswahl an neuen und alten Filmen für nur je 99 Cent leihen.

Prime-Mitglieder können bei Amazon Prime Video an diesem Wochenende wieder Filme für nur 99 Cent ausleihen. Zum Black Friday ist die Auswahl besonders groß: Fast 600 Filme sind Teil der Aktion, darunter auch eine stattliche Anzahl aktueller Blockbuster aus 2023 und 2022. Die Angebote laufen wie üblich nur bis Sonntag. Hier findet ihr die komplette Übersicht:

Die Highlights: Aktuelle Blockbuster für 0,99€

In Renfield spielt Nicolas Cage Dracula, im Mittelpunkt des Films steht aber sein Diener.

Zu den Highlights unter den aktuellen Filmen gehört die Horror-Komödie Renfield rund um den Diener des von Nicolas Cage gespielten Grafen Dracula. Falls ihr euch richtig gruseln möchtet, solltet ihr euch jedoch lieber mit Insidious: The Red Door für den jüngsten Teil der berühmten Horror-Reihe entscheiden.

Sehr sehenswert für alle, die nach ernstem Kino mit großen Emotionen suchen, ist zudem das mit zwei Oscars ausgezeichnete Drama The Whale, in dem Brendan Fraser einen übergewichtigen, zurückgezogen lebenden Professor spielt. Die blutige Parodie Winnie the Pooh: Blood and Honey ist hingegen eine Film gewordene Vollkatastrophe, aber gerade deshalb interessant für all jene, die sich ganz gern mal richtigen Trash ansehen.

Klassiker, die man gesehen haben muss

Unter den Black Friday-Angeboten finden sich viele Klassiker, die man unbedingt nachholen sollte, falls man sie bislang tatsächlich verpasst hat.

Neben den aktuellen Filmen finden sich in der Liste natürlich jede Menge Klassiker, die längst Teil der Popkultur sind und die man unbedingt mal gesehen haben sollte, allein schon um die zahlreichen Anspielungen in anderen Filmen und Serien zu verstehen. Hier haben wir euch ein paar Beispiele herausgesucht:

Wenn ihr euch bei Amazon Prime Video einen Film ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 24 Stunden.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Black Friday-Schnäppchen. Zum Beispiel sind diese Angebote hier einen Blick wert: