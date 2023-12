Filme für 0,99€: Bei Amazon Prime Video zu Weihnachten hunderte Blockbuster günstig schauen

Zu Weihnachten könnt ihr bei Amazon Prime Video massenhaft Filme günstig ausleihen.

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr gerade wieder Filme für nur 0,99€ leihen. Anlässlich der Weihnachtsfeiertage ist die Auswahl diesmal sogar besonders groß, mehr als 500 Titel sind Teil der Aktion, dies zudem etwas länger läuft als gewöhnlich: Statt wie sonst bis Sonntag könnt ihr diesmal bis Dienstag, also bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, Blockbuster zum Schnäppchenpreis leihen. Hier findet ihr die Übersicht:

Filme für 0,99€: 10 Highlights der Aktion bei Prime Video

Was genau die Highlights der Film-Aktion sind, ist diesmal gar nicht so leicht zu sagen, da Amazon immer wieder neue Filme hinzuzufügen scheint. Falls aktuell noch nichts für euch dabei sein sollte, kann es sich also lohnen, später nochmal vorbeizuschauen.

2:04 Jurassic World - Videospecial zum Dino-Film

Wir haben euch hier trotzdem eine kleine Liste mit besonders interessanten Filmen zusammengestellt. Besonders das Drama The Whale solltet ihr nicht verpassen, Brendan Fraser bekam für seine Rolle als übergewichtiger Englischprofessor 2023 sogar den Oscar als bester Hauptdarsteller:

Ihr habt 30 Tage Zeit, euch einen geliehenen Film bei Amazon Prime Video anzuschauen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden.

Amazon Prime jetzt 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr Amazon Prime noch gar nicht abonniert habt, aber trotzdem günstig Filme leihen wollt, könnt ihr das leicht tun, indem ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft startet. Durch diese bekommt ihr auch Zugriff auf tausende Filme und Serien, die ohnehin schon in Prime Video enthalten sind, sowie weitere Extras wie monatlich neue kostenlose PC-Spielen und Gratis-Premiumversand. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

