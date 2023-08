Filme für 0,99€ bei Amazon: Lovecraft-Horror, Thriller mit Johnny Depp und Klassiker günstig leihen

Film-Fans kommen bei Amazon gerade wieder auf ihre Kosten: Die aktuelle 99-Cent-Aktion bietet so einige Highlights.

Bei Amazon Prime Video könnt ihr gerade wieder Filme für nur 99 Cent leihen. Zur Auswahl stehen diesmal 56 Titel, darunter eine ganze Reihe noch ziemlich aktueller Filme aus den letzten Jahren. Das Besondere ist dabei, dass das Angebot diesmal nicht nur für Prime-Mitglieder gilt, sondern allen offensteht. Hier findet ihr die Übersicht über die Aktion:

Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Normalerweise laufen solche Aktionen aber bis Sonntag.

FIlme für 0,99€ leihen: Das sind die Highlights

Die Farbe aus dem All: Der Lovecraft-Horror mit Nicolas Cage punktet mit eindrucksvollen Bildern.

Unter den jüngeren Filmen der Aktion wollen wir euch vor allem den Western Old Henry ans Herz legen, in dem ein alter Mann und sein Sohn auf ihrer einsamen Farm einen Verletzten aufnehmen, der seltsamerweise jede Menge Geld bei sich hat. Sehenswert ist auch der auf einer Geschichte H.P. Lovecrafts basierende Science-Fiction-Horrorfilm Die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage.

Horrorfans sollten zudem Ringu auf jeden Fall mal gesehen haben. Es handelt sich dabei um das japanische Original aus dem Jahr 1998, auf dem der spätere amerikanische Kinohit The Ring basiert. Wer stattdessen einen hochkarätig besetzten Thriller sehen möchte, kann sich City of Lies ausleihen, der vom Mord am Rapper Notorious B.I.G. handelt. Hier haben wir euch eine Liste mit zehn der interessantesten Titel zusammengestellt:

Wenn ihr bei Amazon Prime Video einen Film ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden.

