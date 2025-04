Vertraut mir, ihr wollt das nicht verpassen – die Deluxe Edition eines legendären AAA-Titels ist jetzt fast 40€ günstiger!

Seit ich denken kann, spiele ich die Games der Final Fantasy Reihe – ich musste mir also diese wundervolle Deluxe Edition einfach holen!

Ich wollte eigentlich nur kurz reinschauen. Ein bisschen durch die Fantasywelt von Valisthea streifen, ein paar Kämpfe bestreiten, die Story antesten. Sechs Stunden später war es draußen dunkel, mein Tee kalt – und ich komplett im Bann von Final Fantasy 16.

Wer ein Spiel sucht, das fesselnde Action, eine atemberaubende Story und richtig gutes Worldbuilding unter einen Hut bringt, sollte jetzt aufpassen: die Final Fantasy 16: Deluxe Edition gibt’s aktuell bei Amazon und ist um fast 40€ reduziert!

Eine Fantasywelt voller Konflikte – und ein Held mit Geschichte

In Final Fantasy 16 schlüpft ihr in die Rolle von Clive Rosfield, dem ältesten Sohn des Erzherzogs von Rosaria. Obwohl alle erwarteten, dass er die Macht des Phönix erben würde, erwachte stattdessen sein jüngerer Bruder Joshua als Dominant des Phönix. Nach einem tragischen Zwischenfall, verändert sich Clives Leben drastisch, und er begibt sich auf eine Reise, um Antworten und Gerechtigkeit zu finden.

Fans der Spiele kennen und lieben sie – auch in Final Fantasy 16 trefft ihr wieder auf Shiva und könnt ihre Kräfte nutzen!

Die Welt Valisthea ist dabei mehr als nur Kulisse. Sie ist gespalten zwischen Reichen, die um magische Ressourcen – die sogenannten Mutterkristalle – kämpfen. Dabei geraten nicht nur Armeen aneinander, sondern auch Ideologien, Kulturen und Menschen mit ganz eigenen Geschichten.

Charaktere, die einem sofort ans Herz wachsen

Neben Clive sind es vor allem die Nebenfiguren, die das Spiel so besonders machen. Jill, Clives Kindheitsfreundin und Eikon-Trägerin von Shiva, deren Geschichte mich tief berührt hat. Cid, möglicherweise der beste Cid der gesamten Final-Fantasy-Reihe (ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster). Und natürlich Torgal, Clives treuer und absolut knuffiger Wolf. Ich hätte nie gedacht, dass ich in einem Spiel so oft einen Vierbeiner umarmen will wie in diesem!

Neben der tiefgründigen Story bin ich auch einfach von der fantastischen Welt absolut verzaubert!

Was mich wirklich überrascht hat: das Kampfsystem. Ihr kämpft in Echtzeit, weicht aus, kontert, nutzt Spezialfähigkeiten – und könnt dabei sogar die Kräfte legendärer Eikons wie Ifrit oder Titan entfesseln.

Und falls ihr eher wegen der Story da seid – das Spiel bietet auch einen „Story-Fokus“-Modus mit vereinfachter Steuerung, damit ihr euch ganz auf die Charaktere und die Welt konzentrieren könnt.

Die Deluxe Edition – jetzt zum Top-Preis

In der Deluxe Edition warten coole Boni auf euch, die ihr euch als Fans der Reihe definitiv nicht entgehen lassen solltet!

Ich hab's mir damals zum Release gegönnt, aber jetzt bekommt ihr die Deluxe Edition wirklich zu einem unglaublichen Preis bei Amazon. Und die lohnt sich richtig – ihr bekommt:

Eine wunderschöne Stoffkarte von Valisthea , die bei mir direkt einen Platz an der Wand bekommen hat.

, die bei mir direkt einen Platz an der Wand bekommen hat. Ein edles SteelBook mit Clive-Motiv, das nicht nur Sammlerherzen höherschlagen lässt.

Mein Fazit

Ich empfehle nicht oft Spiele auf diese Weise. Aber Final Fantasy 16 ist ein Game, das mich berührt, begeistert und in seinen Bann gezogen hat wie kaum ein anderes Spiel zuvor. Wenn ihr Lust auf eine starke Geschichte, herausragende Charaktere und ein beeindruckendes Kampfsystem habt, dann holt euch diese Deluxe Edition.

Gerade jetzt im Angebot bei Amazon ist das der perfekte Moment, Valisthea zu betreten. Und glaubt mir: Ihr werdet so schnell nicht mehr wegwollen.