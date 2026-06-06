Final Fantasy Remake Teil 3 wurde enthüllt - Noch größere Open World, ein eigenes Luftschiff und es kommt schon Anfang 2027

Der dritte Teil des Final Fantasy 7-Remakes wurde offiziell auf dem Summer Game Fest enthüllt. Final Fantasy Revelation bringt die mehrteilige Neuauflage zum Abschluss.
Cloud, Tifa und Co kehren zurück
Die Geschichte geht weiter und wir gehen mit der Gruppe auf die Jagd nach Sephiroth. Dabei bereisen wir neue Welten mit einem Luftschiff, das wir jederzeit verlassen können, um per Fallschirm und ohne Ladezeiten irgendwo in der Welt zu landen.
Gezeigt wurde auch Gameplay von Vincent und Sid, die wir in Teil 3 zum ersten Mal selbst steuern können. Im Clip verwandelt sich Revolvermann Valentine etwa in ein fieses Viech, das ordentlich austeilt – und Sid steigt kurzerhand einfach auf, um mitzumischen.
Eine weitere Neuerung: Wir können unsere Charaktere jetzt noch weiter spezialisieren, indem wir ihnen besondere Outfits verpassen, die Fähigkeiten und Movesets beeinflussen.
Final Fantasy Revelation soll schon im Frühling 2027 erscheinen, diesmal sogar direkt zum Launch zeitgleich für PS5, Xbox Series und PC.
Freut ihr euch auf den Abschluss der Remake-Trilogie und wie findet ihr das gezeigte Gameplay? Schreibt es gerne in die Kommentare!
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