Final Fantasy trifft Stardew Valley: Großes Switch-Rollenspiel mit 70 Spielstunden jetzt im Top-Angebot schnappen!

Das Action-Rollenspiel, das wie eine Mischung aus jüngeren Final-Fantasy-Spielen und dem idyllischen Indie-Hit Stardew Valley wirkt und je nach Spielstil etwa 60 bis 80 Stunden Spielzeit bietet

Laut Amazon handelt es sich um ein „befristetes Angebot“. Wann die Frist abgelaufen ist, verrät die Shopseite jedoch nicht. Deshalb kann sich der Preis jederzeit ändern. Übrigens dürfte es bei Amazon schon in wenigen Stunden noch viele weitere Gaming-Angebote geben, da am 7. Mai ein großer Technik-Sale startet. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Dorfidylle & Kampf gegen den Weltuntergang: Das bietet der Rollenspiel-Geheimtipp für Switch

In Harvestella müsst ihr euch um eure kleine Farm und ihre Felder kümmern, aber auch eine gewaltige Bedrohung bekämpfen.

Es geht hier um Harvestella, ein JRPG, welches das Gameplay eines Action-Rollenspiels mit einer Lebens- und Farming-Simulation verknüpft. Einerseits kümmert ihr euch also um eure Farm und eure Felder, freundet euch mit den Bewohnern des nahe gelegenen Dörfchens an und geht friedlichen Beschäftigungen wie Angeln und Kochen nach. Andererseits zieht ihr hinaus in die Welt, erlebt gefährliche Abenteuer, bekämpft Monster und säubert Dungeons.

Einfach nur das ruhige Dorfleben zu genießen, könnt ihr euch nämlich nicht erlauben, da die Welt von einer Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes bedroht wird: Mit dem sogenannten Silentium gibt es in der Welt von Harvestella eine fünfte Jahreszeit, in der tödlicher Staub zu einer Gefahr für alle Lebewesen wird. Dieses Silentium wird jedes Jahr länger und wird irgendwann zum Weltuntergang führen, wenn ihr nicht sein düsteres Geheimnis lüftet.

1:57 Harvestella - Gameplay-Trailer stellt den Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy vor

Im Gegensatz zu vielen anderen Farming-Sims bekommt ihr hier also auch eine spannende Story rund um dieses Silentium geboten. Außerdem verfügt Harvestella über ein rasantes Echtzeit-Kampfsystem, das trotzdem ganz JRPG-typisch auf eine Party mit sehr unterschiedlichen Charakteren sowie auf eine Vielzahl an Spezialfähigkeiten und Charakterklassen setzt, um für Komplexität zu sorgen.

Auch der Grafikstil bleibt stark am JRPG-Genre orientiert, was kein Zufall ist, denn schließlich hat einer der Konzeptkünstler von Final Fantasy 12 am Spiel mitgearbeitet. Zugleich passt der helle, idyllische Look ebenfalls hervorragend zum Traum vom idyllischen Landleben, sodass Harvestella trotz Action und Katastrophen ein gutes Spiel für all jene bleibt, die nach Entspannung und Ruhe suchen.