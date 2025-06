Das Remake zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten sichert sich in unserem Test 90 Punkte und ist gerade stark reduziert!

Die Welt von Final Fantasy VII ist groß, fantasievoll und einfach perfekt für ein Rollenspiel.

Final Fantasy VII hat trotz seines stolzen Alters nach wie vor unzählige Fans und gilt bei immer noch als der beste Teil der kompletten Reihe. Viele sehnten sich lange nach einem modernen Remake mit schicker Grafik und dann wurden ihr Wünsche endlich erfüllt.

Allerdings anders als man denkt: Denn statt einem Remake von Final Fantasy VII kündigte Square Enix an, das Spiel in drei Teile aufzuteilen und als Trilogie auf den Markt zu bringen. Teil drei ist gerade in Arbeit, während mit Final Fantasy VII Rebirth der zweite Teil sehr günstig zu haben ist.

Während sich der erste Teil des Remakes eher nach einem Vorgeschmack anfühlte, steckt hier ein echtes Rollenspiel mit einer Open World drin, in der ihr gut und gerne bis zu 100 Stunden verbringen könnt, wenn ihr alle Gebiete erkunden und Nebenmissionen erledigen wollt. Die Grafik orientiert sich dabei an der bekannten JRPG-Formel und sieht einfach unfassbar schön aus. Ich garantiere euch, ihr werdet vermutlich mehrmals mit offenen Mündern vor dem Bildschirm sitzen.

Die Truppe rund um Cloud ist dieselbe wie im Original, nur jetzt in wesentlich hübscherer Grafik.

Doch es bleibt nicht bei grafischen Verbesserungen: Die einzelnen Gebiete sind jetzt größer und mit mehr Leben befüllt, auch das Kampfsystem hat ein ordentliches Upgrade bekommen. Besonders hervorheben möchte ich dabei die Kombo-Attacken, die jeder Charakter wirken kann, wenn ein anderer bestimmter Begleiter mit von der Partie ist. Zusammen mit verschiedenen Möglichkeiten eure Charaktere und Waffen zu verbessern ergibt sich ein sehr flexibles System, was euch ermutigt, selbst Dinge auszuprobieren.

Ein nahezu perfektes Remake für die PS5

Der Sprung zwischen PS1 und PS5 ist natürlich gigantisch, aber auch im Vergleich zum ersten Teil des Remakes hat sich einiges verbessert. Auch die Story bleibt der Vorlage treu, wozu auch was verändern? Final Fantasy VII war schon damals für seine herausragende Story bekannt. Square Enix hat sie nur gelegentlich etwas erweitert.

Natürlich ist auch Sephirot wieder mit von der Partie.

Fazit: Final Fantasy VII Rebirth ist ein mehr als gelungenes Remake des alten Klassiker und übertrifft den ersten Teil des Remakes bei weitem. Auch unser GamePro-Test zum Spiel ist 90 Punkten überragend ausgefallen.

Wann erscheint Part 3 des Final Fantasy VII Remakes?

Ein genaues Erscheinungsdatum für den abschließenden Teil des Remakes gibt es noch nicht, ein Erscheinen im Jahr 2027 sollte aber halbwegs realistisch sein. Mehr Infos über den dritten Teil des Remakes findet ihr in diesem Artikel.