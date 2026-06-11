Fire Emblem-Fans entdecken im Trailer schon einen möglichen Hinweis auf die Kräfte einer Hauptfigur - Er hat mit der Augenfarbe zu tun

Einer der neuen spielbaren Charaktere wechselt ständig die Augenfarbe. (© Nintendo)

Bei der letzten Nintendo Direct am 9. Juli 2026 hat der große Spiele-Gigant Fire Emblem einen neuen Trailer zum nächsten Ableger “Fire Emblem: Fortune's Weave” gezeigt.

Fans ist sofort ein kleines Detail bei der wichtigen Hauptfigur Cai aufgefallen: seine wechselnden Augenfarben – und Fans sind sich sicher, dass das etwas mit seinen versteckten Kräften zu tun haben muss.

Cai gehört zu den spielbaren Hauptfiguren des neuen Ablegers

Bei Cai handelt es sich um eine der spielbaren Hauptfiguren im neuen Fire Emblem: Fortune's Weave. Er wurde sogar als erster spielbarer Charakter im ersten Trailer zum neuen Ableger gezeigt.

Beschrieben wird Cai als gutmütiger junger Mann, der seinen inhaftierten Vater befreien möchte. Für dieses Ziel ist er weit von seinem Heimatdorf Ribeira bis zum Dagdan-Königreich gereist, um an den heldenhaften Spielen im Dagdan-Königreich teilzunehmen und zu gewinnen.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zu Fire Emblem: Fortune's Weave, in dem Cai vorgestellt wird, sehen:

2:37 Fire Emblem geht mit Fortune's Weave in einem ganz neuen Abenteuer auf der Switch 2 weiter

Autoplay

Cai weist unterschiedliche Augenfarben in beiden Trailern auf

Cai wurde bereits im ersten Trailer von Fire Emblem: Fortune’s Weave gezeigt, worin er hauptsächlich nur mit gelben/goldenen Augen zu sehen war.

Das änderte sich nun mit dem zweiten Trailer in der neuesten Nintendo Direct am 9. Juli, in dem er plötzlich mit jeweils drei unterschiedlichen Augenfarben auftauchte: Rot, Gold/Gelb und eine Kombination aus beiden vorherigen Farben – und das ist Fans nicht entgangen.

Hier könnt ihr euch noch einmal Cai im zweiten Trailer zum Spiel anschauen, in dem seine Augen plötzlich zwischen roten und goldenen Farben wechselt:

2:46 Neuer Gameplay-Trailer zu Fire Emblem Fortune’s Weave zeigt neue Szenen aus dem RPG und verrät das Release-Datum

Fans bemerken das kleine Detail an den Augenfarben von Cai und stellen ihre Theorien auf

Einer dieser achtsamen Fans ist der X/Twitter-User Dux_Draws2, dem dieses kleine Detail an Cai sofort aufgefallen ist und der seine Beobachtung in einem Beitrag mit der Community auf X geteilt hat.

Den X-Beitrag von Dux_Draws2 findet ihr hier:

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Im Beitrag macht der User jedoch nicht nur auf den ungewöhnlichen Wechsel der Augenfarben von Cai aufmerksam, sondern äußert auch eine Vermutung zu dem Grund, weshalb der junge Kämpfer überhaupt wechselnde Augenfarben hat: Es könnte etwas mit seinen versteckten Kräften zu tun haben.

Welche Kräfte das genau sein sollen, teilt der User in seiner Vermutung nicht mit – aber andere Fans haben konkretere Vorstellungen davon oder zumindest den Grund für seine Augenfarben.

Besonders zwei Spekulationen könnten sich unserer Meinung als wahr herausstellen, und genau diese beiden haben wir für euch zusammengefasst.

Theorie 1: Cais Augenfarbe basiert auf seinen Emotionen

X-User DrachenIvy stellt die Theorie auf, dass Cai vielleicht zu den Menschen mit ungewöhnlichen Kräften in der Welt von Fire Emblem gehört, bei denen die Augenfarbe sich den Emotionen anpasst.



Rot könnte in diesem Fall also ein bestimmtes Gefühl wie versteckte Wut oder Entschlossenheit visualisieren, während seine goldenen/gelben Augen Cai in einem ruhigen und kühnen Zustand zeigen.

Theorie 2: Cai ist von einem Geist oder zumindest von einer anderen Entität besessen

Eine andere Theorie hat hingegen X-User SailorEnthusia. SailorEnthusia glaubt, dass Cai womöglich von einer anderen Entität oder einem Geist besessen ist.

Als Vergleich und Beispiel nennt der User Micaiah aus Fire Emblem: Radiant Dawn, die ebenfalls goldene/gelbe und rote Augenfarben hat. Wenn sie goldene/gelbe Augen hatte, ist es Micaiah selbst, die spricht. Sind ihre Augen jedoch rot, ist es der Geist von Yune, der durch Micaiah kommuniziert.

Was ist eure Theorie zu Cais unterschiedlichen Augenfarben?