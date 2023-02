Fire Emblem Engage bei Amazon: Drei Wochen alter Switch-Hit schon jetzt stark reduziert

Bei Amazon könnt ihr jetzt Fire Emblem Engage günstig im Angebot bekommen. Für das erst am 20. Januar exklusiv für Nintendo Switch erschienene Spiel bezahlt ihr jetzt nur noch 44€ (UVP: 59,99€). Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Solche Angebote für große Switch-Titel verschwinden bei Amazon aber häufig sehr schnell wieder, deshalb solltet ihr euch besser nicht zu lange Zeit lassen. Hier kommt ihr zum Deal:

Was ist Fire Emblem Engage?

3:27 Fire Emblem Engage - Ausführlicher Story-Trailer stellt die Ringträger vor

Neue Story: Fire Emblem Engage ist der neueste Teil der Hauptreihe von Fire Emblem und somit in gewisser Weise der Nachfolger von Fire Emblem: Three Houses. Was die Story angeht, hat Engage mit seinem Vorgänger allerdings nicht viel zu tun. Ihr erlebt hier eine ganz neue Geschichte, in der ihr die Rolle des sogenannten Wyrmgottes Alear übernehmt, der aus einem tausendjährigen Schlaf erwacht ist, um den Dämonendrachen Sombron zu bekämpfen. Dazu braucht er die zwölf Emblem-Ringe, mit deren Hilfe sich legendäre Helden beschwören lassen.

Taktische Tiefe: Spielerisch handelt es sich auch bei Fire Emblem Engage wieder um eine Mischung aus Rollen- und Strategiespiel, mit anspruchsvollen, rundenbasierten Taktikkämpfen. Hier müssen alle Fähigkeiten der eigenen Truppen und Helden klug ausgenutzt werden, um den Sieg zu erringen. Außerdem ist es wichtig, stets mit der richtigen Waffe anzugreifen, da dadurch Konter-Attacken unterbunden werden können. Die besonders mächtigen Spezialattacken, die durch die Emblem-Ringe freigeschaltet werden, sorgen für zusätzliche Komplexität und taktische Möglichkeiten.

Gute Bewertungen: Bei professionellen Kritiker*innen hat Fire Emblem Engage bislang überwiegend gute bis sehr gute Bewertungen abgestaubt. Auf Opencritic liegt der Wertungsschnitt derzeit bei 81 Punkten. Dass das ein paar Punkte weniger sind als beim Vorgänger, liegt vor allem an der nicht mehr so komplexen Story. Das Kampfsystem und die aufwendige Inszenierung werden hingegen hoch gelobt. Mehr erfahrt ihr hier:

