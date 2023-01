Fire Emblem Engage auf Metacritic: Gute Wertungen, aber schwächer als der Vorgänger

Mit Fire Emblem Engage erscheint in dieser Woche der erste größere Switch-Exklusivtitel des Jahres 2023. Mittlerweile ist das Test-Embargo für das Spiel gefallen und dementsprechend finden sich im Netz bereits zahlreiche Tests und Reviews diverser Magazine und Outlets. Und die zeichnen bislang ein ziemlich positives Bild. Das zeigen auch die Durchschnittswertungen auf den Wertungs-Aggregationsseiten wie Metacritic.

Metacritic: 82, bei derzeit 63 Wertungen

OpenCritic: 82, bei aktuell 42 Wertungen

Nachfolgend findet ihr einige Wertungen zu Fire Emblem Engage im Überblick:

Magazin Wertung IGN 90 Destructoid 90 Shacknews 90 VG247 80 Metro GameCentral 80 Wccftech 80 Trustedreviews 80 Gamespot 70 VGC 60 GamesRadar+ 50

Damit kommt Engage in den ersten Review gut weg, liegt aber merkbar unter dem Schnitt des Vorgängers Three Houses, dessen Schnitt sowohl bei Metacritic als auch bei Open Critic bei 89 liegt.

Fire Emblem Engage: Pro und Contra-Punkte aus den Reviews

In den zahlreichen Tests kommen etliche Pro- und Contra-Punkte zusammen, von denen wir nachfolgend ein paar ausgesiebt haben, um euch einen kleinen Überblick über die Für- und Wider-Argumente von Engage zu geben.

Das ist positiv:

großartiges und tiefgründiges Kampfsystem

hervorragende Grafik und Inszenierung

etliche Aufgaben und Nebenmissionen

tolle Sprachausgabe

Das ist negativ:

im Vergleich zu Three Houses eher dröge Story

kein progressiver Schwierigkeitsgrad

Noch mehr Infos zu Fire Emblem Engage

3:10 Fire Emblem Engage: Trailer kündigt neuen Teil der legendären Rundentaktik-Reihe an

Wie schon seine Vorgänger setzt Fire Emblem Engage hauptsächlich auf rundentaktische Kämpfe in einer Fantasy-Welt. In Engage müssen insgesamt 12 Emblem-Ringe gesammelt werden, die über verschiedene Länder verteilt sind und die dem Besitzer enorme Macht verleihen. Das lockt natürlich auch Fieslinge an, darunter Sombron, einen Dämonendrachen. Zwischen den Kämpfen könnt ihr in Engage mit Verbündeten interagieren und die zahlreichen Nebenaufgaben zu erledigen.

Fire Emblem Engage erscheint am 20. Januar 2023 exklusiv für die Switch.