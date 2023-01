Fire Emblem Engage: Divine Edition jetzt bei Amazon sichern, bevor sie ausverkauft ist!

Bei Amazon könnt ihr jetzt die Divine Edition des am Freitag für Nintendo Switch erschienenen Taktik-Rollenspiels Fire Emblem Engage kaufen, und zwar für 119,99€. Ein günstiges Sonderangebot ist das zwar nicht unbedingt, aber die begehrte Edition ist inzwischen bei fast allen anderen Shops ausverkauft und die wenigen, die sie noch auf Vorrat haben, bieten sie noch deutlich teurer an. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass die Preise in nächster Zeit noch deutlich steigen werden, weshalb ihr besser jetzt zuschlagen solltet, falls ihr sie haben wollt:

Selbst Amazon hat die Fire Emblem Engage Divine Edition übrigens nicht mehr sofort auf Lager. Allzu lange müsst ihr aber nicht auf sie warten: Geliefert wird laut Produktseite zwischen dem 31. Januar und 7. Februar.

Was bietet die Fire Emblem Engage Divine Edition?

Die Fire Emblem Engage Divine Edition kommt in einer großen Schachtel mit der im Vergleich zum normalen Format etwa doppelten Höhe. Diese enthält neben dem Spiel in der gewöhnlichen Hülle auch das Steelbook, Art Cards zu den Charakteren des Spiels, ein Artbook und ein Poster im Format A1 mit dem schicken Cover-Artwork.

Was ist Fire Emblem Engage?

Anspruchsvolle Taktik-Kämpfe: Das Rollenspiel Fire Emblem Engage ist der neueste Teil der Hauptreihe von Fire Emblem und setzt wie sein Vorgänger Fire Emblem: Three Houses auf rundenbasierte Taktikkämpfe. Diese gehören schon aufgrund des spielerischen Anspruchs zu den Highlights des Spiels: Wir gewinnen nur, wenn wir die Eigenheiten all unserer Charaktere und Waffen klug auszunutzen verstehen. Noch dazu sind die Kämpfe hervorragend inszeniert. Generell ist das Artdesign einer der großen Pluspunkte von Fire Emblem Engage.

3:27 Fire Emblem Engage - Ausführlicher Story-Trailer stellt die Ringträger vor

Wyrmgott gegen Dämonendrache: Bei der Story geht Engage eigene Wege und knüpft zumindest nicht direkt an die Vorgänger an. Wir spielen den jüngst aus seinem tausendjährigen Schlaf erwachten Wyrmgott Alear, der mithilfe legendärer Helden und seiner frisch aufgestellten Armee den Dämonendrachen Sombron besiegen soll. Dazu sollte er aber erst mal die zwölf Emblemringe sammeln. Mit deren Hilfe lassen sich nämlich bereits aus den Vorgängern bekannte Helden beschwören. Einen kleinen Anknüpfungspunkt gibt es also doch.

Fire Emblem Engage wird von Kritiker*innen bislang sehr positiv aufgenommen. Die Story soll zwar nicht an Fire Emblem: Three Houses heranreichen, beim Gameplay und der Präsentation schneidet der Nachfolger dafür umso besser ab. Mehr erfahrt ihr in unserem GamePro-Wertungsspiegel.