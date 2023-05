Fire TV Stick 4K: Jetzt 50% günstiger in den Amazon Juni-Angeboten abstauben

In den Amazon Juni-Angeboten gibt es den Fire TV Stick 4K jetzt für die Hälfte der UVP.

Amazon hat gerade die Juni-Angebote gestartet, was bedeutet, dass es jetzt zahlreiche Eigenmarken des Händlers günstiger gibt. Darunter ist zum Beispiel der Fire TV Stick 4K, den ihr für die Hälfte der UVP und somit für 34,99€ bekommen könnt. Das Angebot gibt es nicht nur direkt bei Amazon, sondern auch bei ein paar anderen Händler wie beispielsweise MediaMarkt und Saturn.

Auch den Fire TV Stick 4K Max gibt es günstiger, mit einem Preis von 54,99€ (UVP: 74,99€) fällt der Rabatt hier allerdings nicht ganz so hoch aus. Davon abgesehen bekommt ihr in den Amazon Juni-Angeboten auch noch Echo Smart-Lautsprecher, Fire Tablets, Fire TVs, Kindle Reader und mehr zu stark reduzierten Preisen. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bietet der Amazon Fire TV Stick 4K?

Der Amazon Fire TV Stick 4K wird mit einigem Zubehör geliefert, darunter die Alexa-Sprachfernbedienung.

Viele Apps & Sprachsteuerung: Die Fire TV Sticks dienen in erster Linie dazu, auf Fernsehern Apps verwenden zu können, die diese nicht von sich aus unterstützen. Auf diese Weise macht ihr selbst alte und billige Geräte zu einem modernen Smart TV. Alle Fire TV Sticks werden zudem mit einer Sprachfernbedienung ausgeliefert. Statt eigenhändig durch Menüs zu navigieren, könnt ihr dadurch einfach Alexa sagen, was ihr sehen möchtet.

4K-Auflösung und mehr Arbeitsspeicher: Wie der Name schon sagt, hebt sich die 4K-Variante von den günstigeren Versionen des Fire TV Sticks durch die Unterstützung von UHD-Auflösung ab. Im Vergleich zum normalen Fire TV Stick bietet er zudem mehr Arbeitsspeicher. Der Prozessor ist allerdings nicht schneller. Wer mehr Power haben möchte, muss zum Fire TV Stick 4K Max oder besser noch zum Amazon Fire TV Cube greifen, der gerade ebenfalls reduziert ist.

Auch im Angebot: Die neuen Amazon Fire TVs

Auch die Fernseher der neuen Amazon Fire TV 4 Serie gibt es jetzt im Angebot.

Falls euer Fernseher schon in die Jahre gekommen ist, könnte sich stattdessen der Kauf eines der neuen Amazon Fire TVs lohnen, die erst vor Kurzem in Deutschland erschienen sind. Alle Funktionen der Fire TV Sticks sind hier selbstverständlich schon integriert, trotzdem fallen die Preise sehr günstig aus. Aktuell gibt es die Fernseher in Größen von 32 bis 55 Zoll im Angebot:

