Fire TV Sticks: Der Black Friday bei Amazon liefert wieder erstklassige Angebote auf Eigenmarken

Der Black Friday findet 2023 am 24. November statt. Wie in den letzten Jahren starten die großen Angebots-Aktionen aber schon ein paar Tage früher. Amazon hat beispielsweise heute früh um 0 Uhr die ersten Schnäppchen freigeschaltet. Hier kommt ihr direkt zur großen Übersicht:

Black Friday: Fire TV Sticks im Angebot

Seit geraumer Zeit gehören die Eigenmarken von Amazon regelmäßig zu den besten Angeboten an Black Friday, Prime Day und Co. So ist es auch dieses Mal. Ein absolutes Highlight sind dabei der Fire TV Stick 4K und der Fire TV Stick 4K Max.

Diese wurden erst am 18. Oktober in überarbeiteter Fassung veröffentlicht und sind jetzt erstmals richtig ordentlich reduziert.

Der Fire TV Stick 4K kostet so zurzeit nur 34,99€ statt der UVP in Höhe von 69,99€.

Beim Fire TV Stick 4K Max sind es 44,99€ statt 79,99€.

Der Versand ist in beiden Fällen kostenlos und es handelt sich laut Preisvergleich um die besten Preise, die es für die Sticks je gegeben hat. Tatsächlich sind sie sogar erstmals unter UVP erhältlich.

Das bieten die neuen Versionen

Im Vergleich zur ersten Generation punkten die Neuauflagen vor allem mit einem deutlich schnelleren Prozessor. Der sorgt dafür, dass ihr bequemer durchs Menü navigieren könnt und Apps kürzere Ladezeiten aufweisen. Die Alexa Sprachfernbedienung wurde darüber hinaus um ein paar clevere Optionen und Tasten erweitert.

Der Unterschied zwischen der 4K- und der 4K Max-Variante liegt vor allem in der Größe des vorhandenen Speicherplatzes. Die Max-Fassung hat hier mit 16GB statt 8GB die Nase vorne. Auch Ambient-TV, also die Möglichkeit, Kunstwerke als Bildschirmschoner einzustellen, ist der teureren Variante vorbehalten.

Das ist Fire TV: Mit einem Fire TV-Stick verwandelt ihr jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss in einen Smart-TV. Der Stick muss nur mit dem Stromnetz und dem Internet verbunden werden und schon könnt ihr eure Lieblingsinhalte aus verschiedenen Streaming-Diensten und Mediatheken genießen.

