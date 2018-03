Fortnite: Battle Royale - Spieler entdeckt geheimen “Verkaufsautomat”, Waffen gegen Holz

Eigentlich sollte man meinen, dass es angesichts der Millionen von Spielern keine Geheimnisse mehr in Fortnite: Battle Royale geben sollte. Offenbar gibt es sie aber doch und ein Spieler darf sich jetzt über die Entdeckung freuen. In Fortnite: Battle Royale versteckt sich nämlich ein geheimer Verkaufsautomat, der uns Waffen einkaufen lässt. Und womit könnte man in Fortnite wohl besser bezahlen als mit Holz?

Der Spieler Markenny ist nur durch einen Zufall auf das Geheimnis gestoßen, denn der Verkaufsautomat sollte nämlich gar nicht zu sehen sein. Ein Glitch hat die bisher unbekannte Spielmechanik wohl nun aber früher als erwartet der Öffentlichkeit enthüllt.

Der Verkaufsautomat scheint entweder besonders groß zu sein oder hat noch nicht seine finale Form. Jedenfalls können Spieler bestimmte Ressourcen wie Holz investieren, um damit Waffen zu kaufen. Der Screenshot des Verkaufsautomaten zeigt beispielsweise eine Minigun, die für 250 Holz gekauft werden kann.

Die drei Punkte am unteren Rand könnten darauf hindeuten, dass der Automat verschiedene Dinge im Angebot haben könnte, zwischen denen wir wechseln können. Bislang hat Epic Games die neue Spielmechanik nicht bestätigt, aber es scheint so, als würde uns der Verkaufsautomat in einem zukünftigen Update erwarten.

Wer genau hinschaut, kann sogar erkennen, wo Markenny auf der Fortnite-Map gelandet ist und den Automaten entdeckt hat. Falls ihr also selbst auf euer Glitch-Glück hofft und den Automaten mit eigenen Augen sehen wollt, solltet ihr hier vorbeischauen:

Glaubt ihr, dass ein Verkaufsautomat eine gute Idee ist?