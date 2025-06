Fortnite Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte des 36.10-Updates im Ticker

Hier gibt's alle Infos zum Server-Status in Fortnite.

Fortnite bekommt heute noch ein Update spendiert, ehe Epic Games sich in die kurze Sommerpause verabschiedet. Ursprünglich war der Patch 36.10 schon für Dienstag geplant, wurde dann aber auf den heutigen Mittwoch verschoben. Wie es um den Status der Server steht, wann ihr wieder spielen könnt und was alles im Update drinsteckt, erfahrt ihr hier.

06:00 Uhr Moin, moin, ihr Lieben! Mit einem Tag Verspätung steht jetzt doch noch das nächste Update für Fortnite an. Ihr könnt erstmal noch ein paar Runden zocken, wir begleiten dann nachher den Server-Down hier live mit. Dabei erfahrt ihr auch, welche Leaks und kommenden Inhalte das Update mit sich bringt.

0:51 In Fortnite Chapter 6 Season 3 werden wir zu neuen Helden und legen uns mit altbekannten Schurken an

Autoplay

Fortnite v36.10: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Mittwoch, den 18. Juni 2025

Am Mittwoch, den 18. Juni 2025 Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? Erfahrungsgemäß gehen die Server in der Regel um 10 Uhr offline. Das Matchmaking wird rund 30 Minuten früher deaktiviert.

Wann gehen die Fortnite-Server wieder live? Eine genaue Uhrzeit dafür gibt es nicht. Treten keine Probleme auf, dauern die Serverdowns aber meistens um die drei Stunden an. Um die Mittagszeit solltet ihr also wieder zocken können. Wir halten euch oben im Live-Ticker auf dem Laufenden zum Server-Status.

Die größe Neuerung dürften wohl die zwei neuen Modi sein, die Fortnite bereits offiziell angekündigt hat:

Blitz Royale: permanenter Battle Royale-Modus für 32 Spieler*innen mit zeitlich begrenzten Events

permanenter Battle Royale-Modus für 32 Spieler*innen mit zeitlich begrenzten Events LEGO Fortnite Expeditions: neuer Spielmodus mit Heldenklassen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Darüber hinaus kommen mit dem Sommer-Update natürlich auch wieder einige Kollaborationen ins Spiel, von denen mehrere bereits vorab geleakt sind oder enthüllt wurden. So dürften uns eine Deadmau5-, Son Heung-Min- und Squid Games-Skins erwarten, die in den nächsten Tagen nach dem Update live gehen.

Daneben bekommt Fortnite Ballistic eine neue Map und Waffen und auch an der Haupt-Map dürfte es wieder Änderungen geben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Darüber hinaus wissen wir bereits, dass auch für die aktuelle Season noch Inhalte in den kommenden Wochen kommen. Im Juli landet etwa Superman als freischaltbares Outfit im Super-Battle Pass. Dann erwartet uns übrigens planmäßig auch das nächste Update, konkret soll es wohl am 15. Juli so weit sein.