Fortnite - Fan-Theorie entschlüsselt den Weg des rätselhaften Würfels

Vor wenigen Wochen erschien auf der Fortnite-Map ein mysteriöser Würfel, der seitdem langsam aber sich über die Karte wandert. Höchstwahrscheinlich teast Epic Games damit das Thema der kommenden Season 6 an.

Bisher ist jedoch nicht bekannt wohin sich das Objekt bewegt, oder welchen Zweck es erfüllt. Aufmerksame Fans wollen nun einen Hinweis entdeckt haben, der die Bahn des Würfels verrät.

Der Twitter-Account "Fortnite Battle Royale News", der kein offizieller Kanal der Entwickler ist, veröffentlichte eine Übersicht mit allen Landepunkten. Bei genauerem Hinsehen ist erkennbar, dass sich diese zu einer dreidimensionalen Abbildung eines Würfels verbinden lassen.

Members of /r/FortniteBR (https://t.co/8ZWuIEYi16) have figured out where the cube is headed by looking for patches of grass at low settings on mobile, revealing the following upcoming rune locations: pic.twitter.com/n8Yl7ImprO