Gamer findet besondere PS2- und PS3-Konsolen im Müll und die könnten zusammen über 1000 Euro wert sein

Ganz frisch sehen diese Konsolen zwar nicht mehr aus, aber das muss nicht unbedingt was heißen.

Träumen wir nicht alle hin und wieder davon, einfach so einen Schatz zu finden? Was ein Gamer hier ausgerechnet im Müll entdeckt hat, ist zwar nicht das große Piratengold, aber immerhin ein cooler Hardware-Fund.

Und der könnte tatsächlich einiges wert sein oder auch im Wohnzimmer des Reddit-Users ein neues Zuhause finden. Es handelt sich hierbei nämlich nicht nur um Retro-PlayStation-Konsolen, sondern auch noch um seltene Debug-Modelle.

Gamer fischt Debug-PlayStation-Konsolen aus dem Elektroschrott

Das Wichtigste in Kürze Reddit-User findet im Elektroschrott zwei Debug-PlayStation-Konsolen: Eine PS2 und eine PS3.

Debug-Konsolen wurden an Entwickler-Studios und Fachmagazine versendet.

Die Konsolen ermöglichten das Abspielen von Beta-Versionen und Spielen auf selbstgebrannten DVDs und CDs.

Preise für Debug-Konsolen können hoch sein, je nach Zustand.

Die Person arbeitet in der Entsorgungsindustrie und findet regelmäßig Wertvolles.

Reddit-User Any-End5772 berichtet in einem Post:

Habe diese Test-Konsolen heute im Elektroschrott gefunden. Um was genau handelt es sich dabei?

Die angehängten Bilder zeigen zwei Konsolen aus unterschiedlichen Winkeln. Es handelt sich um eine PlayStation 2 und eine PlayStation 3, auf denen beim Namensschriftzug jeweils groß "Test" geschrieben steht.

Was für Konsolen sind das? Wer derlei Hardware schon mal gesehen hat, weiß, dass es sich hierbei um Debug-Konsolen handelt. Das lässt sich außerdem auf den Rückseiten ablesen, die ebenfalls in Bildern zu sehen sind.

Debug-Konsolen sind eigentlich nicht für den freien Verkauf bestimmt, stattdessen wurden sie früher an Entwickler*innen oder auch Fachmagazine versendet. Mit ihnen war es beispielsweise möglich, Beta-Versionen und Spiele von einer selbstgebrannten DVD oder CD abzuspielen.

Sogar ohne regionale Beschränkung.

Ganz normale, gekaufte Spiele laufen aber nicht zwangsläufig auf jeder Debug-Konsole. Je nach Modell können bestimmte Versionen laufen oder auch gar nicht erst abgespielt werden, häufig ist auch erst ein spezieller Patch notwendig.

Was sind diese Debug-Konsolen wert?

Reddit-User Any-End5772 verrät in den Kommentaren, dass er die Konsolen gerne nutzen möchte, um alte Spiele zu zocken – falls sie denn noch funktionieren. Zum letzten Mal habe er während der PS3-Ära auf Sony-Konsolen gespielt.

Viele Community-Mitglieder merken allerdings an, dass die Hardware einiges wert sein dürfte und empfehlen, sie lieber zu Geld zu machen.

Auf Plattformen wie eBay werden immer wieder Debug-Konsolen angeboten. Der Preis hängt natürlich stark davon ab, ob die Hardware defekt ist oder einfach so ausgemustert wurde. Eine PS2-Debug Konsole (mit derselben Revision: DTL-H50002) wurde in funktionsfähigem Zustand beispielsweise für umgerechnet etwa 479 Euro verkauft.

Kaputt können Debugging-PS2s immer noch ganz gute Summen abwerfen. Eine wechselte beispielsweise für rund 260 Euro, eine weitere (allerdings DTL-H10000) für 310 Euro die Hand.

Debugging-PS3-Konsolen können auch schon mal gute 700 Euro oder sogar über 900 Euro einbringen, wenn sie funktionieren.

Ob die Konsolen, die der Redditor da gefunden hat, nicht defekt sind, ist natürlich fraglich. Immerhin sehen sie etwas mitgenommen aus, gerade, wenn wir uns Details wie die zertrümmerten Memory Cards an der Front der PS2 anschauen.

Außerdem wurden sie immerhin entsorgt. Aber nicht alles, was im Müll oder Schrott landet, ist wirklich kaputt. Häufig können sogar Ersatzteile reichen, um eine andere Konsole wieder zu reparieren.

Es gilt eben: "One man's trash is another man's treasure" (auf Deutsch etwa: "Des einen Müll ist des anderen Schatz").

Reddit-User Any-End5772 weiß das nur zu gut, denn die Person arbeitet regelmäßig in der Elektronik-Entsorgungsindustrie und sagt, sie finde Dinge, die Hunderte oder Tausende wert sein können: "Wir leben in einer verrückten, verrückten Welt", kommentiert der Redditor.

Habt ihr schon mal Hardware vor dem Müll bewahrt? Egal, ob sie schon weggeworfen wurde oder das nur jemand vorhatte?