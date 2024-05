Nur 2,99 Euro im PS Store: Diese fantastische Action-RPG bekommt ihr mit PS Plus kurze Zeit besonders günstig

Bastion gibt's kurze Zeit richtig günstig.

Im PlayStation Store gibt es mal wieder allerhand Angebote, mit denen ihr ordentlich Geld sparen könnt. Die meisten dieser Deals gelten für alle, hin und wieder gibt es aber auch Spiele, die ihr mit einem PS Plus-Abo extra günstig bekommt oder die ohne das Abo überhaupt nicht im Angebot sind.

So auch bei diesem aktuellen Action-RPG-Highlight im Sale, das wir euch nur ans Herz legen können:

Um welches Spiel geht es? Bastion

Angebotspreis mit PS Plus-Abo: 2,99 Euro

2,99 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent)

14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 7. Mai 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Angebot nur mit PS Plus: Der Angebotspreis gilt nur, wenn ihr ein aktives PS Plus-Abonnement besitzt. Allerdings ist das Spiel nicht Teil von PS Plus. Das heißt, wenn ihr es jetzt im Angebot kauft und euer Abo später ausläuft, könnt ihr es immernoch problemlos weiterspielen – anders als bei PS Plus-Spielen.

Seid ihr noch auf der Suche nach weiteren lohnenswerten Angeboten im PlayStation Store auch ohne PS Plus-Rabatt, haben wir hier ein paar Empfehlungen für euch:

Das ist Bastion und darum lohnt es sich

7:14 Bastion - Test-Video zum Actionspiel

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Erstveröffentlichung: 2011

2011 Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS Metacritic-Wertung: 89 (für die PS4-Version)

Darum geht's: Bastion war das Erstlingswerk von Entwicklerstudio Supergiant Games, welches vielen heute besonders für ihren Roguelit-Hit Hades ein Begriff sein dürfte. Ihr wacht im Spiel als Protagonist "The Kid" in einer post-apokalyptischen Welt auf, die durch eine Katastrophe in Stücke gerissen wurde.

Der letzte Zufluchtsort ist die fliegende Insel Bastion, die allerdings noch nicht fertig gestellt ist. Die Einzelteile, die ihr dafür braucht, sind überall auf der Welt verstreut und so macht ihr euch auf den Weg. Begleitet werdet ihr dabei von einem interaktiven Erzähler, der auf jede eurer Handlungen reagiert.

Das Action-Gameplay erinnert hier ebenfalls ein wenig an Hades, aus der isometrischen Perspektive müsst ihr dabei Feinden mit Schwertern, Bögen, Flinten und Zaubern zuleibe rücken.

Pro/Contra: Bastion konnte besonders durch seine emotionale Story und die außergewöhnliche Erzählweise bei Kritiker*innen punkten. Daneben wurden auch der Artstyle und das abwechslungsreiche Gameplay gelobt. Ein paar kleinere Schwächen gibt es aber auch, etwa die ungenaue Zielerfassung.

Kennt ihr Bastion bereits oder wollt ihr es noch nachholen?