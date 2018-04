Battle Pass-Besitzer von Fortnite: Battle Royale können sich wöchentlich auf sieben wechselnde Challenges freuen, die Extra-Erfahrungspunkte und zusätzliche Items bringen. Die neuen Herausforderungen sind zwar noch nicht offiziell draußen, ein Dataminer hat allerdings bereits den Spielcode unter die Lupe genommen und das Resultat in einem Post auf Reddit veröffentlicht. Demnach erwarten uns folgende (englischen) Challenges:

Herausforderungen der 7. Woche der 3. Season

Deal damage with shotguns to opponents (500)

Eliminate opponents in Shifty Shafts (3)

Suppressed weapon eliminations (3)

Search a Chest, Ammo Box, and Supply Drop in a single match (1)

Search Chests in Lonely Lodge (7)

Search the Hidden Gnome in different named locations (7)

Follow the Treasure Map found in Retail Row (1)

Stimmt der Leak, könnten zwei der Aufgaben etwas kniffliger werden: Die Suche nach den Gartenzwergen und nach dem geheimen Ziel der Schatzkarte. Wir erklären euch, wie ihr die Challenges meistert.

Fortnite Herausforderung - Folge der Schatzkarte

Um diese geleakte Herausforderung zu knacken, entziffert ihr die Symbole auf der Schatzkarte, die ihr in Retail Row finden könnt. Der oben erwähnte Dataminer hat auf Reddit bereits einen Screenshot des Rätsels geteilt:

Das geschulte Auge des einen oder anderen Fortnite-Spielers erkennt sicherlich das Labyrinth aus Wailing Woods auf der abstrakten Karte. Das dicht bewachsene Gebiet befindet sich im Nord-Osten der Spielwelt.

Der YouTuber True North Gaming hat die genaue Location des Schatzes bereits für uns ausfindig gemacht. Im direkten Vergleich der Schatzkarte und des Ingame-Labyrinths wird deutlich, an welche Stelle wir gelangen müssen, um diese Herausforderung der siebten Woche zu meistern.

Wie immer müsst ihr die Schatzkarte übrigens nicht zwingend finden. Ihr könnt auch direkt zu dem Punkt im Irrgarten laufen, um die Challenge abzuhaken.

Fortnite Herausforderung - Gnome finden

Für diese Herausforderung gibt es bisher kein Patentrezept, da die Gebiete, in denen wir die Gartenzwerge suchen müssen, noch nicht offiziell bekannt sind. Wir rechnen mit ihrem Spawn in größeren Städten wie Pleasant Park, Tilted Towers, Greasy Grove, Retail Row und Co. Haltet allgemein Ausschau nach den bunten Heinzelmännchen in ihrem natürlichen Lebensraum - Vorgärten und Grünanlagen. Sobald wir mehr zu den genauen Fundorten der Gartenzwerge wissen, updaten wir diesen Abschnitt.