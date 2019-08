Fortnite: Der Mech bleibt, damit auch Noobs mal gewinnen können

In Fortnite gibt es Brutes genannte Kampfroboter. Diese Mechs stellen eine ernsthafte Gefahr für alle Gegner dar und stoßen bei einigen Spielern nur auf sehr wenig Gegenliebe. Die fordern lautstark, dass Epic die Brutes wieder aus dem Spiel entfernt.

Aber Epic denkt offenbar gar nicht daran und kontert die Forderungen der Fans mit einem Statement voller Fakten und Statistiken. Die Mech-Gegner können aber wohl insbesondere mit der Begründung nichts anfangen, wieso die Roboter im Spiel bleiben.

Auch Casuals sollen mal gewinnen: Epic lässt die Brutes in Fortnite

#RemoveTheMech? Epic reagiert souverän auf die lautstarken Fans, die ihrem Unmut als wütendem Internet-Mob Luft machen. Die Diskussion sei eine gute Gelegenheit, um die Fortnite-Philosophie zu erklären. Es gehe vor allem darum, allen Spielern Spaß zu bereiten – egal, auf welchem Skill-Level sie spielen. Alle sollen die Möglichkeit bekommen, eine Battle Royale-Runde zu gewinnen.

"Im Moment wissen wir, dass es da draußen Spieler gibt, die noch nie diese Gelegenheit hatten."

Spektakel & Entertainment: Epic erklärt in dem Statement zu den Brutes, dass es in Fortnite vor allem um Unterhaltung gehe. Die Kampfroboter sollen das Erlebnis nicht dominieren und seien auch schon angepasst worden: Sie spawnen zum Beispiel seltener im Arena-Modus und Epic sei sehr zufrieden.

Was sagen die Zahlen?

Epic präsentiert auch noch Fakten und Zahlen, um die Argumentation zu verdeutlichen. Die sprechen eine deutliche Sprache: Während sich die Eliminierungen der besten Spieler quasi gar nicht verändert haben, konnten Spieler, die bisher sehr wenig Kills hatten, mit Hilfe der Mechs mehr erzielen.

Auch die durchschnittlichen Eliminierungen in den Spielen, die mit Brutes erzielt werden, halten sich in Grenzen:

Auch wenn sich das für viele Spieler anscheinend anders anfühlt, machen die Kampfroboter nur einen verschwindend geringen Anteil aller Eliminierungen aus:

Fortnite-Fans zeigen nur wenig Verständnis & sind sauer

Im Netz häufen sich Kommentare und Reaktionen von Fortnite-Spielern, die wenig begeistert sind. Neben haufenweise Beleidigungen gibt es aber zumindest auch einige mehr oder weniger sinnvolle Forderungen. Zum Beispiel wünschen sich viele Spieler, dass Epic die Brutes zumindest aus den kompetitiven Modi entfernt.

Getting your first win is awesome. Not wrong.

But what MAKES your first win awesome is the struggle it takes to get there.

Not just spamming missiles while hiding inside a 1000 HP robot. — Muselk (@MrMuselk) August 15, 2019

This is the biggest F you to the whole community... LAMOOOOOOO — LG Randumb (@Randumb) August 15, 2019

Love em or hate em, they spitting straight facts...



imo brute is good balanced rn, almost no kills in Arena, so the soccer sweats dont complain, and making it fun for Timmys, playing in their summer vacation with their friends, trying to get their first W — KrispyLeaks - Fortnite Leaks/News (@KrispyLeaks) August 15, 2019

Casual and competitive players are two completely different types of people with different goals.



Casual players should be able to use stuff like brute to get their first ever win



6 Competitive players per match shouldn’t have to die to a brute during a tournament



It’s simple — Hogman (@Hogmanlolz) August 15, 2019

I understand you want the casual people to have a chance and enjoy the game but TAKE IT OUT OF COMPETITIVE no one in champion league is worried about getting their first kill we have been playing for 2 years — kuH-nIV-ez (@RealKnives) August 15, 2019

Wie steht ihr zu den Brute-Mechs? Haltet ihr sie für einen guten Ausgleich oder denkt ihr auch, sie seien unfair gegenüber fortgeschritteneren Spielern?

