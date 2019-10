Fortnite - Müllcontainer-Bug schießt Spieler in den Himmel

Chapter 2 von Fortnite verwirrte die Spieler zunächst mit einem schwarzen Loch, jetzt lässt es sie fliegen. Durch einen Bug verwandeln sich die Container in Fortnite nämlich von sicheren Verstecken zu Katapulten.

Es ist schon ironisch: Eigentlich sind Müllcontainer und Heuhaufen in Fortnite das, was uns uns möglichst unauffällig verstecken lässt. Aktuell ist jedoch das Gegenteil der Fall, wie Reddit-User Bigdog-475 am eigenen Leib erfahren hat.

Der wollte sich nämlich in einem der Container verstecken, um ahnungslose Mitspieler zu überrumpeln. Das erste Mal klappte das auch wunderbar. Das zweite Mal sprang er jedoch in den Container hinein - und wurde prompt wieder rausgeworfen.

Sein Avatar verwandelte sich in eine Staubwolke, die immer weiter in den Himmel stieg, bis er sich wieder zum Mensch wurde und damit auch Opfer der Schwerkraft. Die zog ihn nämlich zurück Richtung Boden, wo ihm dann der Fallschaden zum Verhängnis wurde.

Was ist passiert? Bei dem Müllcontainer scheint es sich um einen Bug zu handeln, der nicht besonders weit verbreitet ist. In den Kommentaren hat niemand von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Trotzdem solltet ihr auf alles gefasst sein, wenn ihr in einen der Container steigt. Vielleicht werdet auch ihr zu einer kleinen, fliegenden Staubwolke.

Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?