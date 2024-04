Fortnite-Server gehen heute offline: Alle Infos zu Serverdown, Update 29.20 und neuen Inhalten

Die Fortnite-Server gehen für Update v29.20 wieder offline.

06:30 Uhr Heute bekommt Fortnite sein neues Update spendiert. Wir halten euch hier im Ticker über den Start der Downtime, den Serverstatus und alles Wichtige auf dem Laufenden.

Fortnite-Fans können sich heute wieder über ein neues Update für den beliebten Multiplayer-Shooter freuen. Der Patch soll unter anderem ein neues Event bringen und außerdem die erste Season für Rocket Racing einläuten. Allerdings heißt das auch, dass die Server wieder für eine Weile offline sein werden. Hier findet ihr alle wichtigen Infos dazu.

Fortnite v29.20: Start-Uhrzeit und Server-Down

Wann kommt das Update? Das Update erscheint am heutigen Dienstag, dem 09. April.

Das Update erscheint am heutigen Dienstag, dem 09. April. Um welche Uhrzeit geht's los? Das Update soll gegen 10 Uhr deutscher Zeit starten. Bereits eine halbe Stunde vorher wird das Matchmaking abgeschaltet.

Wird es wieder einen Server-Down in Fortnite geben? Ja, auch diesmal müssen wir wieder damit rechnen, dass die Server für einige Stunden offline genommen werden, ihr in dieser Zeit also nicht spielen könnt.

Gibt es aber keine Probleme mit dem Update, könnt ihr in der Regel in wenigen Stunden wieder loslegen. Meistens sind die Server zwischen 12 bis 13 Uhr wieder live. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden.

Die kompletten Patchnotes gibt es bislang noch nicht, dank einiger Leraks und offizieller Teaser wissen wir aber bereits grob, was uns erwartet. So startet heute unter anderem die erste Season von Rocket Racing, die vorab verschoben werden musste. Außerdem bekommen wir bald auch ein neues Avatar-Event, das der offizielle X/Twitter-Account bereits angeteast hat:

Das Event mit dem Namen Avatar: Elements startet am 12. April. Bereits ab heute könnt ihr Katara-, Toph- und Zuko-Skins im Shop finden.

Laut Leaker Hypex bekommen wir außerdem zum Event einen eigenen Mini-Pass, der vom 12. April bis 3. Mai laufen soll und über den wir auch Aang und Appa bekommen können. Daneben soll das Update unter anderem folgende Inhalte bieten:

3 neue Avatar-Mythics

neue LEGO Fortnite-Stile

neue Rocket Racing- und Festival-Kollaborationen

Bug Fixes

Fortnite ist mittlerweile mehr als nur Battle Royale

Wer in Fortnite nach mehr Abwechslung sucht oder einfach so Lust auf Arcade-Rennen, LEGO und/oder ein musikalisches Rhythmus-Spiel hat, braucht gar nicht mehr groß nach anderen Spielen schauen. Innerhalb von Fortnite gibt es seit Ende letzten Jahres mit Rocket Racing, LEGO Fortnite und Fortnite Festival genau diese Art von Spiel im Spiel. Über Updates werden die Modi stetig verbessert und erweitert.