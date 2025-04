Fortnite-Update 34.30 kommt heute - Server-Status, Uhrzeit und Inhalte im Live-Ticker

Ja steht denn schon wieder ein Fortnite.-Serverdown an?!

Ende März startete mit dem Update 34.20 die OG Season 3, kurz darauf folgte am 1. April v34.21. Heute soll mit 34.30 dann schon die nächste Version von Fortnite anstehen, was auch wieder bedeutet, dass Epic Games die Server herunterfährt. Was in dem neuen Update steckt und wie lange ihr nicht spielen könnt, erfahrt ihr hier.

06:01 Uhr Guten Morgen liebe Fortnite-Community. Noch könnt ihr ein wenig spielen, der Serverdown schleicht sich aber schon an.

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Dienstag, den 8. April

Am Dienstag, den 8. April Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? Auch wenn die Server für das Update 34.20 bereits um 9 Uhr offline gingen, ist 10 Uhr die übliche Zeit für Patches dieser Größe. Das Matchmaking wird erfahrungsgemäß eine halbe Stunde vorher abgeschaltet. Wir halten euch im Ticker oben über die genauen Zeiten auf dem Laufenden.

Ab wann kann ich wieder Fornite spielen? Wie lange die Wartungsarbeiten genau dauern, wissen wir nicht. Ihr dürft damit rechnen, dass die Server mindestens ein bis zwei Stunden nicht reagieren und ihr nicht spielen könnt. Aber keine Sorge: Sobald es wieder losgeht, sagen wir euch im Ticker Bescheid.

0:30 Fortnite OG Season 3 ist da und legt den Grundstein zum "ersten" großen Live-Event

Während Version 34.20 noch ganz im Zeichen von OG Season 3 stand (den Trailer dazu seht ihr oben), dreht sich das Update 34.30 vor allem um Fortnite Festival Season 8. In dem Musik-Spiel von Fortnite wird Sabrina Carpenter ihren großen Auftritt haben. Das bedeutet auch Skins und Emotes, passend zur Künstlerin.

FORTNITE NEW UPDATE 34.30!



- Festival Music Season 8 Battle Pass

- Sabrina Carpenter Festival Skin

- Sabrina Carpenter Item Shop Skin

- Sabrina Carpenter Emotes

- Adventure Time Skins

- OG Renegade Raider + Aerial Assault Trooper Black & Gold Style

- Cheaters Unban Update

-… pic.twitter.com/Kl04t0OxGE — Fortnite Leaks 🕜 (@FortniteFNLK) April 6, 2025

Selbstverständlich gibt es aber auch wieder andere Kollaborationen, die neue Inhalte bringen. Dieses Mal soll die Serie Adventure Time dazugehören. Erste Leaks zu Star Wars (am 4. Mai ist Star Wars Day) sollten ebenfalls auftauchen.

Ein großes Ballistic-Update und eine neue Karte für Reload (am 15. April) werden ebenfalls erwartet. Außerdem sollen Cheater wohl eine zweite Chance bekommen.

Das sind aber nur einige der geleakten und spekulierten Inhalte. Im Ticker berichten wir über die wichtigsten Neuerungen und Leaks zu zukünftigen Updates.

Aber was erwartet bzw. erhofft ihr euch für das neue Fortnite-Update? Verratet es uns gerne in den Kommentare.