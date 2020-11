Forza Horizon 5 könnte früher kommen als gedacht

Unter anderem mit Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 können wir auf der Xbox Series X/S zwei der besten Rennspiele des vergangenen Jahrzehnts optimiert auf der neuen Konsolengeneration genießen - beide Spiele sind übrigens im Game Pass enthalten. Was aber zum Start dennoch ein klein wenig fehlt, ist ein eigens für die Next-Gen entwickelter Racer, der zeigt, was die Hardware alles auf dem Kasten hat.

Bislang war der angekündigte Reboot der Forza Motorsport-Reihe heißer Kandidat für das erste exklusive Xbox Series X/S-Rennspiel. Laut Gerücht müssen wir uns bis zum Release des Spiels jedoch noch ein wenig gedulden und bekommen stattdessen Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 könnte vor Forza Motorsport erscheinen

Zunächst einmal würde der Release eines neuen Horizon-Ablegers verwundern, ist es sonst üblich, dass sich beide Reihen stets abwechseln. Nach Forza Motorsport 7 im Jahr 2017 und Forza Horizon 4 im Jahr 2018 wäre die Motorsport-Reihe von Entwickler Turn 10 wieder am Zug.

Laut Branchen-Insider und Venture Beat-Journalist Jeff Grubb soll jedoch Forza Horizon 5 bereits im kommenden Jahr erscheinen und das gewohnte Release-Muster brechen. So zumindest seine Aussage in der aktuellen Episode des The Xbox Empire Podcasts.

"Forza Motorsport wurde vor wenigen Monaten angekündigt. Ich glaube aber, wir bekommen das nächste Forza Horizon zuerst und zwar bereits im kommenden Jahr. Ich denke Microsoft befindet sich in einer komischen Situation, in der sie aus irgendeinem Grund Playground den Vortritt lassen. Ich glaube auch, ich kenne das Setting, aber ich lasse es die Entwickler enthüllen. "

Wie die Seite Wccftech spekuliert, würde der frühzeitige Release von Forza Horizon 5 durchaus Sinn ergeben, hat sich Entwickler Playground Games in der vergangenen Zeit massiv vergrößert - sie sind auch für das neue Fable zuständig - und gehören auf technischer Ebene mit zu den besten Entwicklern.

Was aber als Begründung noch weit mehr Sinn ergeben würde, ist die enorme Beliebtheit der Horizon-Serie, die Microsoft einen großen AAA-Push auf der Xbox Series X/S geben könnte. Diese Beliebtheit steht im Kontrast zur Lootbox-Misere, die Forza Motorsport 7 zum Release erfahren hat. Zwar wurden diese später entfernt, eine kleine Delle im Image der sonst so hervorragenden Rennspiel-Reihe haben sie dennoch hinterlassen.

Was meint ihr, sehen wir Forza Horizon 5 noch vor dem Motorsport-Reboot? Und welches Spiel würdet ihr euch wünschen?