Ein fast vergessenes Franchise wurde mit diesem genialen Spiel wiederbelebt – nur gespielt hat es fast niemand

Prince of Persia: The Lost Crown ist ein Metroidvania, welches viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat.

Ubisoft genießt in der Gaming-Community gerade nicht unbedingt den besten Ruf. Zu groß waren die Enttäuschungen der letzten Jahre und auch finanziell geht es dem Publisher nicht gerade blendend. Es soll bereits Gespräche in Richtung Firmenübernahme gegeben haben und die Aktienkurse des Unternehmens befinden sich im freien Fall.

In diesem ganzen Drama geht viel zu oft unter, dass es auch immer noch gute Spiele von Ubisoft gibt. Das hat letztes Jahr Prince of Persia: The Lost Crown bewiesen. Das Spiel ist jetzt auf Amazon im Angebot.

Ein Metroidvania der Extraklasse

Was ist mit Metroidvania eigentlich gemeint? Die Bezeichnung leitet sich von den Metroid- und Castlevanina-Spielen ab und meint Action-Plattformer, mit einer großen, zusammenhängenden Karte, die nicht linear ist und den Spieler die Gebiete frei erkunden lässt. So ein Spiel ist auch Prince of Persia: The Lost Crown und setzt das Konzept des Action-Plattformers richtig gut um.

Im Spiel begegnet ihr auch großen Bossen, die durch die persische Mythologie inspiriert wurden.

Nach und nach erlernt ihr neue Angriffe und Fähigkeiten und könnt euch so in neuen Gebiete bewegen. Auch ein Schnellreisesystem gibt es, damit ihr die großen Areale sehr schnell erreichen könnt, falls ihr nochmal in ein Gebiet zurückkehren möchtet.

Die gelungene Rettung einer totgeglaubten Reihe

Prince of Persia ist ja kein unbekannter Name. Der erste Teil der Reihe erschien bereits 1989. Seitdem erscheinen zwar regelmäßig neue Teile auch mit unterschiedlichen Grafikstilen und Genres, aber in letzter Zeit war es eher ruhig. Der letzte offizielle Teil lag beim Release von The Lost Crown 14 Jahre zurück.

Eigentlich hatte niemand nach einem neuen Prince of Persia-Spiel gekräht, aber es ist trotzdem gekommen und konnte auch die Kritiker überzeugen. Im Gamepro-Test erhielt das Spiel eine Wertung von 86. Hier könnt ihr den Test nachlesen.

Action, Abwechslung und ein einzigartiger Artstyle

Die Wertungen waren extrem positiv, das Spiel kam tatsächlich fertig auf den Markt und hat dazu noch einen Grafikstil, der durch seinen Comic-Look einzigartig ist. Außerdem wartet das Spiel mit aufwendigen Zwischensequenzen auf. Aus einem mir nicht begreiflichen Grund wollte es trotzdem niemand spielen und entwickelte sich zu einem Flop. Doch ihr solltet das Spiel auf alle Fälle spielen, denn ein so gutes und bildhübsches Metroidvania gab es schon lange nicht mehr.