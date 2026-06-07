Frau in den Sechzigern entdeckt Videospiele als Hobby, sagt jetzt: "Hätte ich doch mal früher angefangen"

Das Setup der neuen Spielerin ist noch eher übersichtlich. (Bildquelle: Dazeelee / Reddit)

Dass Videospiele nicht nur Kinder und generell jüngere Personen gut unterhalten, sollte mittlerweile klar sein. Aber nicht jede*r hat sich in den vergangenen Jahren auch wirklich an Videospielen versucht. Einige finden sogar erst ziemlich spät darin ein neues Hobby – so wie diese Dame.

Auch in höherem Alter machen Videospiele richtig Laune

Als die Pflanzen- und Mittelerde-Liebhaberin Dazeelee ihr Gaming-Setup auf Reddit teilte, hat sie wohl nicht damit gerechnet, wie viel Zuspruch ihr zuteil werden würde:

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Zwar wirkt die Zusammenstellung aus Ständer-losem TV und zusammengeschobenen Kommoden ein wenig rustikal, allerdings befindet sie sich nach eigenen Aussagen erst noch ganz am Anfang ihrer Gaming-Reise.

Als Startpunkt hat sie sich das knifflige Herr der Ringe-Surival-Spiel Return to Moria für die PS5 ausgesucht, das von der GameStar beispielsweise für seine stimmige Atmosphäre gelobt wird:

Return to Moria im Nachtest: Das Mittelerde-Survival-Spiel erbuddelt sich eine Aufwertung von Reiner Hauser

Außerdem sei das momentan hochgelobte Action-Spiel Pragmata an der Reihe. Sie hat sich aber auch schon ein paar weitere Titel im PS Plus-Abo geschnappt und plant wohl unter anderem mit:

Tomb Raider

NASCAR Arcade Edition

Little Nightmares III

The Last of Us Remastered

und God of War

Wie es überhaupt zum Kauf der PS5 kam? Dazeelee schreibt, dass ihr einfach langweilig war und sie bisher niemanden fand, um gemeinsam am See angeln zu gehen.

Und ob sie jetzt überhaupt noch dazu kommt, ist wahrscheinlich auch ein bisschen fraglich, denn es haben sich direkt ein paar Leute gemeldet, die sie in ihre PSN-Freundeslisten aufgenommen haben.

Sie hat auch direkt ein paar Tipps von der Community erhalten, wie sie das sehr blaustichige Bild ihres Fernsehers verbessern und ihn ohne TV-Ständer besser sichern kann.

Videospiele haben auch positive Auswirkungen auf die geistige Gesundheit

Einige Kommentierende, die sich im selben Alter wie Dazeelee befinden, berichten, dass Videospiele ihre Gehirne fitter halten als beispielsweise einfach nur fernzusehen. Und das kommt auch nicht von ungefähr, da es mittlerweile Studien dazu gibt, dass Videospiele allerlei Fähigkeiten trainieren, beispielsweise im Hinblick auf Problemlösungen.

Zudem wird ein Zusammenhang zwischen Videospielen und einem reduzierten Auftreten von Alzheimer beziehungsweise gelinderten Symptomen nahegelegt:

Die Spielerin stimmt dem auch zu und sagt sogar, dass sie sich wünscht, früher als ihren Sechzigern mit dem Gaming angefangen zu haben. Aber immerhin: Jetzt hat sich mittlerweile einiges angesammelt, das sie auf ihrer PS5 nachholen kann.

Welche Spiele würdet ihr ihr empfehlen?