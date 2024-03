Hit-Anime Frieren geht wieder viral mit einer absolut unglaublich epischen Animation von Magie

In über 1.000 Jahren konnte Frieren mächtige Zauber lernen.

Das Highlight der diesjährigen Anime-Saison ist Frieren – Nach dem Ende der Reise. Aktuell läuft die 1. Staffel, zu der 28 Episoden gehören. Auf Crunchyroll wird die Serie mit 4,9 von 5 möglichen Sternen bewertet, was zeigt, wie beliebt der Anime ist.

Vor wenigen Tagen wurde die aktuelle Episode 26 veröffentlicht. In diesem kommt es zu einem Showdown zwischen der Elfenmagierin und einer Kämpferin, die genauso stark ist wie sie. Das Produktionsteam hat mit dieser Folge ihr Können bewiesen und lockt damit zahlreiche Neulinge an, die den Anime nur aufgrund dieses epischen Kampfes schauen wollen.

In Frieren tobt gerade der am besten animierte Magiekampf

Was passiert in der Folge? Frieren absolviert gerade die Prüfung zur Magierin des 1. Ranges. Zusammen mit ihrer Schülerin Fern muss sie sich einem besonders starken Gegner stellen: Sie selbst als Klon.

Die beiden tüfteln eine Taktik aus: Frieren soll ihr Ebenbild ablenken und Fern den richtigen Moment abpassen, um sie mit einem Zauber zu erwischen. Doch der Klon von Frieren ist genauso stark wie die über 1.000 Jahre alte Elfenmagiern und liefert sich dementsprechend einen spektakulären Kampf:

In dem Showdown fliegen die Zauber nur so um die Ohren. Das Spektakel ist bunt animiert und ein Fest fürs Auge. Es fliegen gleißende Blitze durch die Gegend und die Arena wird dabei in Mitleidenschaft gezogen, dass wir gar nicht wissen, wo wir hinschauen sollen. Selbst die Szenen mit stillen Momenten lassen einem „das Herz gefrieren“, wie ein User in den Kommentaren des Tweets schreibt.

Was sagen die Fans zum Kampf? Die eingefleischten Frieren-Fans sind total begeistert von dem Kampf. Ein User schreibt, dass es sich in den letzten Jahren nicht so gehypt gefühlt habe wie bei Frieren. Zudem seien die Choreografie, die Musik, die visuellen Effekte und die Animationen perfekt.

Es gibt aber auch viele Neulinge in den Kommentaren. User WalkerofTime schreibt beispielsweise, dass er denkt, den Anime jetzt zu schauen. Viele User fragen, ob der Anime gut sei und wollen ihm eine Chance geben.

Der Anime ist für seine tollen Animationen bekannt. Erst kürzlich ging ein weiteres Video einer Tanzszene mit Fern und Stark viral.

Wo kann ich den Anime in Deutschland schauen? Wollt ihr euch selbst von Frieren überzeugen, müsst ihr ein aktives Crunchyroll-Abo haben. Alle Folgen des Animes verstecken sich hinter der kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft.

Alternativ könnt ihr noch zwei Wochen warten und Frieren während des 14-tägigen Probeabonnements durchschauen. So müsst ihr keine Mitgliedschaft eingehen, um den Anime zu schauen.

Solltet ihr ein Abo bei Crunchyroll haben, könnt ihr den Anime sowohl in japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln oder aber mit deutscher Vertonung ansehen. Allerdings hängt die deutsche Synchronisation wenige Folgen hinterher.

2:10 Der Anime Frieren erzählt eine Geschichte über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens

Worum geht es in Frieren? Die Elfenmagierin Frieren hat zusammen mit ihrer Gruppe nach einer 10-jährigen Odyssee den Dämonenkönig besiegt. Als einzige Elfe in der Gruppe hat sie eine lange Lebenszeit und begibt sich nach dem Sieg über den Dämonenkönig auf Reisen.

Nach 50 Jahren stattet sie ihren Kameraden einen Besuch ab, doch der Zahn der Zeit hat an ihnen genagt. Frieren wird Zeugin, wie ihr Gruppenmitglied Himmel an Altersschwäche stirbt. Sie bedauert es, nicht genug Zeit mit ihm verbracht zu haben und begibt sich deshalb auf eine neue Reise.

Habt ihr euch Frieren schon angesehen? Wie findet ihr den Anime?