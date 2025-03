Ihr habt 302 Tage Zeit, den schönsten Anime 2023 nachzuholen - dann kommt Staffel 2

Frieren bekommt eine zweite Staffel.

Der Anime "Frieren: Nach dem Ende der Reise" gehört zu den beliebtesten und am schönsten animierten Serien der vergangenen Jahre. Dass es eine zweite Staffel geben wird, stand schon länger fest. Jetzt wurde auch offiziell bekannt gegeben, wann diese starten wird.

Wer die ersten 28 Episoden noch nicht gesehen hat, hat ausreichend Zeit, diese nachzuholen. Seit einigen Tagen ist der Anime, der laut MyAnimeList der beste aller Zeiten ist, übrigens auch auf Netflix verfügbar.

2:10 Der Anime Frieren erzählt eine Geschichte über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens

Frieren: Release-Zeitraum von Staffel 2 veröffentlicht

Auf dem offiziellen X-Kanal von Frieren wurde am 05. März endlich verraten, wann es mit dem beliebten Fantasy-Anime weitergeht.

Der Ankündigung zufolge erscheinen die ersten Folgen der zweiten Staffel im Januar 2026.

Hier der Post dazu:

Ihr habt also etwas mehr als 300 Tage Zeit, um eine der besten Anime-Serien der vergangenen Jahre nachzuholen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Oder ihr schaut euch die erste Staffel einfach noch ein paar Mal an, bis es endlich Nachschub gibt.

Ob die zweite Season wieder beim Studio Madhouse produziert wird und wer für Drehbuch und Regie verantwortlich ist, wurde dabei nicht verraten. Fans der Serie werden natürlich hoffen, dass die hohe Qualität der Geschichten und Animationen beibehalten werden kann.

Das ist Frieren: Frieren ist der Titel der Serie und gleichzeitig auch der Name der Hauptfigur. Wie es der Untertitel "Nach dem Ende der Reise" schon verrät, setzt die Geschichte am Ende der sonst so typischen Heldenreise ein.

Das große Unheil ist besiegt und die Welt gerettet. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Vergänglichkeit und Freundschaft. Die Elfenmagierin Frieren hat aufgrund ihrer deutlich längeren Lebensspanne eine andere Zeitwahrnehmung als etwa ihre menschlichen Freund*innen, was immer wieder thematisiert wird.

Das Erzähltempo ist eher langsam und die Serie legt viel Wert auf emotionale Entwicklungen. Die Animationen unterscheiden sich stark vom Mainstream; für viele Fans gehören sie zu den bislang schönsten überhaupt.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Frieren?