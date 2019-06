From Software - Ob weitere Remaster erscheinen, entscheiden die Fans

From Software hat mit Elden Ring auf der E3 ein neues Projekt und damit verbunden eine Zusammenarbeit mit Game of Thrones-Autor G.R.R. Martin angekündigt. Bereits im Vorfeld der Messe wurde heiß über die Kooperation spekuliert. Doch auch zu einem weiteren Punkt bezogen auf den japanischen Publisher und Entwickler gibt es immer wieder Gerüchte. Die Rede ist von möglichen Remasters alter Spiele wie beispielsweise Demon's Souls oder der Armored Core-Reihe.

Jordan Devore von der Seite Desructoid hat jetzt mit Entwickler Masanori Takeuchi über das Thema gesprochen und mehr über die Thematik herausgefunden.

Auf die Frage nach "alten Perlen" des Studios erzählte Takeuchi zunächst über Metal Wolf Chaos XD, das Mech-Spiel, das schon bald in neuem Grafik-Gewand von Devolver Digital für PS4, Xbox One und PC umgesetzt wird. Ein Release ist für 2019 geplant.

Doch speziell die weiteren Aussagen von Takeuchi sind es, die Fans von From Software Grund zur Hoffnung geben. So sei es für das Unternehmen nie leicht festzustellen, welche Spiele seitens der Fans wirklich nachgefragt werden.

Takeuchi weiter:

"Sollten wir solche Wünsche vernehmen, werden wir uns das notieren. In diesem Fall werden wir uns mit Partnern wie beispielsweise Devolver zusammenschließen und schauen, was wir machen können. Es hängt immer davon ab was interessant ist und ob beide Unternehmen von der Kultur her zusammenpassen. "