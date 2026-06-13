Nach Änderung kurz vor der Fußball-WM: Oli Baumanns Playmobil-Figur trägt noch die Nummer 1 und Fans lachen sich kaputt

Die Fußball-WM steht vor der Tür und eigentlich wussten alle, wer für die deutsche Nationalmannschaft der Herren im Tor steht: Oliver Baumann. Jetzt ist es aber doch wieder Manuel Neuer, was natürlich für Trubel sorgt.

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David Molke
13.06.2026 | 19:02 Uhr

So sieht die Nr. 1 der deutschen Männer-Fußball-Nationalmannschaft aus – oder etwa nicht? (Bild: reddit.comuserSnueffel) So sieht die Nr. 1 der deutschen Männer-Fußball-Nationalmannschaft aus – oder etwa nicht? (Bild: reddit.com/user/Snueffel/)

Wer die Vorbereitungen auf die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren mitverfolgt hat, wird lange Zeit davon ausgegangen sein, dass Oliver Baumann bei der WM im Tor steht. Stattdessen wird jetzt aber doch Manuel Neuer eingesetzt, was zu kuriosen Ergebnissen führt. Zum Beispiel in der Playmobil-Welt.

Fußball-WM: Playmobil-Figur hat immer noch die (falsche) Nummer eins

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren findet dieses Jahr unter anderem in den USA statt, was für sich genommen schon einiges an Unsicherheiten mit sich bringt. Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zudem noch eine kurzfristige Änderung vorgenommen, die im Vorfeld des Turniers für reichlich Wirbel gesorgt hat (via: Focus).

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Obwohl Oliver Baumann bei der gesamten WM-Qualifikation und bei den beiden Testspielen gegen Finnland und gegen die USA im Tor stand, soll das beim Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft nicht mehr der Fall sein. Vorausgesetzt die "Wade der Nation" macht nicht doch noch im letzen Moment einen Strich durch die Rechnung, steht dann nämlich wieder Weltmeister-Torwart Manuel Neuer zwischen den Pfosten.

Dass diese Änderung so kurzfristig vor dem Beginn der WM bekannt gegeben wurde, wirkt sich auch auf die Spielzeug-Welt aus. Playmobil hat beispielsweise offenbar jede Menge Oliver Baumann-Figuren mit einer Nummer eins auf dem Trikot produziert. Die passen jetzt natürlich nicht mehr so richtig zur WM.

Auf Reddit wird das von einem Fußball-Fan nur mit einem vielsagenden "tja" kommentiert:

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Wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. Dementsprechend finden sich unter dem Beitrag sehr viele Kommentare, die das offenbar sehr witzig finden. Aber es gibt neben viel Gelächter und Amüsement auch einige Menschen, die das größere Bild sehen, wie Reddit-User Telly-Total:

"Müsste das nicht auch bei den ganzen Karten und Stickern so sein? Die wurden doch bestimmt auch alle schon vor Monaten produziert."

Eine andere Person merkt an, dass es Playmobil ja sowieso aktuell finanziell schon nicht so gut gehe. Da würde so ein Fauxpas fast schon zu gut zum restlichen Pech passen. Andererseits könnte so ein "Fehldruck" irgendwann auch noch etwas mehr Geld wert sein, einfach, weil er so eine Ausnahmestellung einnimmt.

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Die Fußball-Weltmeisterschaft ist am 11. Juni mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika gestartet. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am Sonntag gegen Curacao so richtig.

Böses Blut gibt es jedenfalls wohl nicht zwischen den Torhütern. Auch wenn Oliver Baumann zugibt, dass es "anfangs natürlich hart" war, habe er nach wie vor ein gutes Verhältnis zu Manuel Neuer – und hoffentlich auch noch zu Julian Nagelsmann.

Wie findet ihr die Playmobil-Figur mit dem falschen Trikot? Glaubt ihr, sie wird irgendwann interessant für Sammler*innen?

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