Unsere Redaktionen beantworten eure Fragen: Hier gibt es alle Infos

Nächste Woche wird auf GamePro, GameStar und MeinMMO wieder einiges los sein. Wir starten nämlich die "Find Your Next Game: Winter Edition" und werden euch vom 19. bis zum 24. Januar mit Artikeln und Streams rund ums Gaming versorgen.

In diesem Rahmen wollen auch mit euch quatschen. Gibt es etwas, das ihr schon immer über uns wissen wolltet? Dann könnt ihr sie jetzt stellen.

In einem "Ask Me Anything"-Stream am 22. Januar werden Redakteur*innen von GamePro, GameStar und MeinMMO eure Fragen beantworten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die Fragen in den Kommentaren unter diesem Artikel zu posten.

Nach dem Stream auf Twitch und YouTube geht es aber noch auf Discord weiter. Wir werden dort in den Voice-Channels mit euch in einer gemütlicheren Runde abhängen und quatschen. Schaut vorbei und sagt Hallo!

Die Links zu den Servern gibt's hier:

Kommt am besten jetzt schon dazu und lernt andere Mitglieder kennen!

Alle Infos im Überblick

Welche Fragen kann ich stellen?

Grundsätzlich sind euch an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt, solange ihr euch dabei an die Seiten-Regeln von uns und unserer Schwesterseiten haltet.

Wir geben euch aber einige Beispiele zu Fragen und Themenbereichen, die ihr ansprechen könnt:

zu redaktionellen Abläufen: Themen-Wahl, Arbeitsalltag von der Redakteure, Planung von Inhalten vor großen Spiel-Releases und Projekten wie "Find Your Next Game"

Themen-Wahl, Arbeitsalltag von der Redakteure, Planung von Inhalten vor großen Spiel-Releases und Projekten wie "Find Your Next Game" zu Insider-Vorgängen in der Gaming-Industrie: genereller "Blick hinter die Kulissen", Abläufe von Medien-Events und Zusammenarbeit mit Publishern

genereller "Blick hinter die Kulissen", Abläufe von Medien-Events und Zusammenarbeit mit Publishern Persönliche Fragen an die Autoren: Eigene Meinungen zu Gaming-bezogenen Themen oder Interessen und Vorlieben bei Video-Games

Eigene Meinungen zu Gaming-bezogenen Themen oder Interessen und Vorlieben bei Video-Games zu Storys und Erlebnissen: Anekdoten und Geschichten aus dem redaktionellen Alltag

Wer ist dabei?

Von jeder Webedia-Gaming-Redaktion ist bei dem AMA je ein Redakteur bzw. eine Redakteurin dabei, den ihr ausfragen könnt:

Wann läuft der Stream?

Der AMA-Stream mit unseren Redakteuren findet am 22. Januar statt, dem Community Day unserer FYNG: Winter Edition.

Start des Streams ist um 14:00 Uhr

ist um 14:00 Uhr Ende des Streams ist um 15:30 Uhr

ist um 15:30 Uhr Die Fragerunden mit den Redakteuren werden Off-Stream auf den jeweiligen Discord-Servern von 15:30 bis etwa 16:30 Uhr weiterlaufen

Wo kann ich den Stream sehen? Wenn ihr beim AMA dabei sein und unsere Redakteure mit Fragen löchern wollt, dann schaut rein bei folgenden Streaming-Channels:

Wir freuen uns auf euch!