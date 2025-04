"Eigentlich kann man sagen, es ist immer zu wenig": FYNG-Talk zum Status quo der deutschen Gaming-Branche

Michael Obermeier (rechts) diskutierte unter anderem mit Björn Pankratz über den Status Quo der deutschen Gaming-Branche.

Zum Start des FYNG-Programms auf der Caggtus in Leipzig war direkt Feuer unterm Dach. Host Michael Obermeier hatte für einen Talk mehrere deutsche Entwickler eingeladen, um über den Zustand der deutschen Gaming-Industrie zu diskutieren. Und das wurde dann auch fleißig getan, nämlich von:

Björn Pankratz (früher Piranha Bytes, jetzt Pithead Studio)

(früher Piranha Bytes, jetzt Pithead Studio) Konrad Kunze (Fusion Play)

(Fusion Play) Kai Moosmann (Mirebound Interactive)

In einer knappen Stunde kamen dabei einige Themen zur Sprache. Unter anderem wurde über die Gründung von Studios und die Schwierigkeiten dabei geredet, aber natürlich wurde auch über Finanzierung von Spielen gesprochen, denn auch in der Spiele-Branche gilt natürlich "Ohne Moos nix los".

Auch hier wurden Schwierigkeiten ausgemacht, etwa bei der Zurückhaltung bei Förderungen, was Kai Moosmann zur Aussage

"Eigentlich kann man sagen, es ist immer zu wenig."

veranlasste. Es ging zudem auch über die Ausbildungsmöglichkeiten für Nachwuchs-Entwickler*innen, das Standing von Videospielen in Deutschland im Allgemeinen und was die Politik für eine Verbesserung der aktuellen Situation in Deutschland tun kann, bei der auch große Teile des Panels größere Probleme sehen.

Den kompletten Talk könnt ihr euch hier anschauen:

53:37 FYNG-Talk: Steht die deutsche Gaming-Branche am Abgrund?

Autoplay

FYNG Caggtus: Alles was ihr wissen müsst

Find Your Next Game (kurz: FYNG) ist unsere große Live-Event-Reihe, mit der wir euch dieses ganz spezielle Gefühl eines Messebesuchs nach Hause ins Wohnzimmer transportieren wollen. Natürlich stehen dabei immer Spiele, Technik und Entertainment im Mittelpunkt, aber uns geht es auch um mehr: Communitys, den Austausch mit Gleichgesinnten, fachkundige Diskussionen und eine gepflegte Portion Quatschmachen. Das alles live und ohne doppelten Boden.

In den kommenden Tagen erwartet euch ein bunt gemischtes Programm, unten findet ihr einen kompletten Überblick:

Ein abolutes Highlight ist die große FYNG-Show, in der es am Freitag (11. April) ab 16 Uhr über 20 Premieren geben wird, die teilweise sogar Weltpremieren sind. Ann Kathrin Kuhls und Maurice Weber führen durch das Programm, unsere Kolleg*innen von der GameStar begleiten die Show zudem mit einem Live-Ticker. Schaut unbedingt rein!