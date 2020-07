Valve-Chef Gabe Newell hält Xbox Series X für besser als die PS5

Gabe Newell, Chef von Valve, befindet sich derzeit in Neuseeland. Denn dort will er die Corona-Pandemie aussitzen. Während einiger Interviews, die er in diese Zeit gibt, hat er sich zur Frage geäußert, ob er eigentlich die PS5 oder die Xbox Series X besser findet.

In einer TV-Sendung antwortete er:

"Äh, die Xbox. Weil sie besser ist. Ich habe keinen Anteil an diesem Rennen. Offensichtlich machen wir den größten Teil unserer Entwicklung auf dem PC. Aber von den beiden würde ich mich definitiv für eine Xbox entscheiden."

Gabe Newell und die Playstation

Gabe Newell zeigte sich bei Einführung der PS3 2006 schon kritisch gegenüber Sony. Denn die PS3 basierte auf einem speziellen Cell-Prozessor, der die Entwicklung und Portierung von Spielen sehr schwer machte. Diese CPU sollte zwar im Grunde doppelt so schnell wie der Prozessor der Xbox 360 sein, doch da sich Spiele dafür nur so schwer entwickeln und optimieren ließen, war davon nicht wirklich was zu spüren.

Da Valve aber traditionell hauptsächlich für den PC entwickelt, ist die Nähe zur Xbox einfach eher vorhanden als die zur Playstation.

Nicht jeder glaubt, dass die Xbox Series X die PS5 besiegen kann:

Letzten Endes entscheidet aber der Spieler darüber, welche Konsole erfolgreicher sein wird. Denn es kommt auf die Spiele an, die darauf erscheinen und wie sich diese auf der jeweiligen Konsole spielen. Diesen Unterschied können wir aber erst bei Start der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X herausfinden.

Was denkt ihr von der Aussage von Valves Gabe Newell? Warum hält er eurer Meinung nach die Xbox Series X für besser als die PS5?