Das Samsung Galaxy S20 FE ist die überarbeitete Version der S20-Generation. Es überzeugt mit sinnvollen Verbesserungen, einem extrem geschmeidigem, nahezu randlosem Display, starker Akkulaufzeit und tollen Bildern. Bei Saturn bekommt ihr das Smartphone aktuell besonders günstig!

Das Samsung Galaxy S20 FE: Sinnvoll verbessert

Ein knappes halbes Jahr nach den drei S20-Modellen lieferte Samsung überraschend das Galaxy S20 FE nach. Das FE steht dabei für "Fan-Edition" und soll besonders Fans des koreanischen Herstellers ansprechen. So oder so bekommt ihr hier ein wirklich beeindruckendes Gerät.

Wichtig ist natürlich das Display, da ihr dieses selbstverständlich die meiste Zeit im Blick habt und benutzt. Hier setzt Samsung auf einen fast randlosen Bildschirm mit einer kleinen, unauffälligen Aussparung für die Frontkamera. Dank 120 Hz fühlt sich das Scrollen dabei merklich flüssiger an. Wer das einmal erlebt hat, will es nie wieder missen.

Damit ihr das Smartphone auch ausgiebig nutzen könnt, verbessert Samsung außerdem den Akku. Dieser hält ohne Probleme den ganzen Tag und ist in nur 1,5 Stunden wieder voll aufgeladen. Mit dem passenden Netzteil habt ihr sogar nach nur einer halben Stunde schon wieder 50% Akku. Kabelloses Laden wird natürlich ebenfalls unterstützt.

Bei der Kamera setzt Samsung auf drei Objektive. Das Weitwinkelobjektiv löst dabei mit 12 MP auf, das Ultraweitwinkelobjektiv mit 10 MP und die Telefotolinse mit dreifach-Zoom hat 8 MP. Die Fotoqualität lässt dadurch kaum Wünsche offen.

Im Bundle mit Telekom-Netz sparen

Saturn bietet das Galaxy S20 FE in drei Farben an. Ihr habt die Wahl zwischen Cloud Navy, Cloud Mint und Cloud Lavender. Dazu gibt es einen Handyvertrag im Telekom-Netz. Dieser hat normalerweise 6 GB Datenvolumen, aktuell gibt es aber sogar nochmal 4 GB on Top! Eine Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze ist ebenfalls enthalten.

Der Handyvertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren. Sichert ihr euch das Gerät im Angebot von Saturn, spart ihr im direkten Vergleich ordentlich Geld:

Das Bundle

Samsung Galaxy S20 FE: 1 Euro

monatlicher Grundpreis: 19,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Wert des Bundles

Samsung Galaxy S20 FE: aktuell 455 Euro bei Saturn

bei Saturn Telekom green LTE 6+4 GB: aktuell 14,99 Euro mtl. - Anschlusspreis: 19,99 Euro bei mobilcom debitel

Die Ersparnis

Gesamtpreis des Bundles (24 Monate): 520,75 Euro

gesamter Wert des Bundles: 834,75 Euro

Ersparnis: 834,75 Euro - 520,75 Euro = 314 Euro

Sichert ihr euch das Galaxy S20 FE also im Angebot von Saturn, spart ihr dabei insgesamt 314 Euro! Da bleibt dann noch genug Geld für ein paar Kopfhörer oder eine passende Hülle. Schnell sein lohnt sich allerdings, denn das Angebot ist nur bis zum 15. März verfügbar.

Aktuelle Angebote rund ums Gaming und Hardware findet ihr immer in unserer Übersicht. Hier suchen wir euch die besten Deals persönlich raus. Zum Beispiel aktuell:

Mehr zum Thema Speicherplatz für Nintendo Switch: Beliebteste SD-Karte bei Amazon deutlich reduziert [Anzeige]