Wenn ihr die nächste Generation der Smartphone-Technologie hautnah erleben möchtet, solltet ihr bei diesem Angebot von MediaMarkt zuschlagen! Ihr bekommt das fantastische Samsung Galaxy Z Fold3 und dazu unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen inklusive Allnet Flat im Netz der Telekom. Dabei spart ihr über 1300 Euro!

Mit dem Samsung Galaxy Z Fold3 bekommt ihr ein Smartphone der Extraklasse. Durch die beeindruckende Fold-Technologie habt ihr zwei Bildschirme. So könnt ihr das Gerät einfach als reguläres Smartphone nutzen. Oder ihr klappt es auf und nutzt es im Grunde wie ein Tablet!

Dazu gibt es ein absolutes XXL-Paket von mobilcom debitel. Ihr surft und streamt mit bis zu 300 MBit/s (!) im beliebten Netz der Telekom und das, ohne je an euer Limit zu stoßen. Ein solches gibt es nämlich nicht! Ihr wollt unterwegs ganze Serien streamen? Kein Problem! Die obligatorische Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze ist natürlich ebenfalls mit an Bord.

Kosten und Ersparnis

Folgende Kosten kommen auf euch zu, wenn ihr das Angebot buchen möchtet:

einmaliger Gerätepreis: 1 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

monatlicher Grundpreis: 86,46 Euro

Gesamtpreis (für zwei Jahre): 2116,03 Euro

Demgegenüber stehen die Werte der Einzelteile des Angebots:

Samsung Galaxy Z Fold3: aktuell 1599 Euro bei MediaMarkt

bei MediaMarkt Magenta Mobil XL 5G: aktuell 76,46 Euro mtl. - Anschlusspreis 29,99 Euro bei mobilcom debitel

- bei mobilcom debitel Gesamtpreis (für zwei Jahre): 3464,03 Euro

Im Vergleich zum Einzelkauf spart ihr also unschlagbare 1348 Euro!

Seid ihr auf der Suche nach guten Deals? Dann schaut doch in unserer Deal-Übersicht vorbei! Hier findet ihr immer die besten Angebote. Zum Beispiel:

Mehr zum Thema Nintendo Switch – Jetzt geschenkt zum Samsung 4K-Fernseher holen [Anzeige]

Alternativ auch bei Saturn verfügbar

Sollte das Angebot bei MediaMarkt ausverkauft sein, könnt ihr es ebenfalls bei Saturn erstehen. Die Konditionen sind genau die selben. Schnell sein lohnt sich!