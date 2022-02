Bei Saturn könnt ihr jetzt die Nintendo Switch in der Version aus 2019 als Zugabe zum 4K-Fernseher Samsung QLED QN90A in der Größe 55 Zoll bekommen. Für das Bundle bezahlt ihr nur 1.188 Euro. Das ist ein hervorragender Preis, denn selbst den Fernseher allein gibt es momentan kaum irgendwo günstiger. Laut dem Vergleichsportal Geizhals liegt der momentan günstigste Preis bei 1.186,57 Euro, bei Amazon kostet das Modell aktuell 1.217,90 Euro. Hier geht’s zum Saturn-Deal:

Wie gut ist der Samsung QLED QN90A?

High-End-Bildqualität: Der Samsung QN90A ist ein High-End-Fernseher aus 2021. Er bietet eine sehr hohe Qualität. Die QLED-Technik sorgt für bessere Farbwiedergabe, die neue Mini-LED-Technik ermöglicht hervorragendes Local Dimming, das wiederum zu sehr hohem Kontrast führt. OLED-TVs verfügen aufgrund ihrer perfekten Schwarzwerte trotzdem über noch höheren Kontrast. Dafür bietet der Samsung QN90A eine sehr hohe Spitzenhelligkeit und ist deshalb besser zum Einsatz in hellem Tageslicht geeignet.

Gaming: Auch als Gaming-Fernseher ist der Samsung QN90A sehr gut geeignet, nicht zuletzt aufgrund seines niedrigen Input Lags von etwa 5 bis 6 ms bei 120 Hz und rund 10 ms bei 60 Hz. Außerdem verfügt er über einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps prinzipiell möglich ist. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Weitere Angebote aus dem Saturn-Prospekt

Das Bundle ist Teil des neuen Saturn-Prospekts, der am Dienstagabend gestartet ist und noch bis zum 8. März gilt. In diesem finden sich noch viele weitere Angebote, zum Beispiel eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series, über die wir schon gestern berichtet haben:

