Bei den diesjährigen Game Awards soll uns die bislang größte Show überhaupt bevorstehen. Das gab Moderator und Produzent Geoff Keighley schon vor ein paar Wochen bekannt. Jetzt gibt es weitere Infos von Keighley, die die Erwartungen hochschrauben.

Was sagt Keighley jetzt? Denn wie der Showmaster nun via Twitter bekannt gibt, sollen im Zuge des Events mehr als zehn neue Spiele angekündigt werden. Außerdem dürfen wir uns auf Updates zu bereits erschienenen Titeln freuen.

We have such an incredible show coming together for next week. More than 10 new games will be announced for the first time during #TheGameAwards plus updates on existing titles too. We will share some teases in the days to come.... pic.twitter.com/3w17tFIuTA