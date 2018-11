God of War vs Red Dead 2 - Das sind die Nominierten der Game Awards 2018

Soeben wurden die Nominierten für die The Game Awards 2018 angekündigt, die am 7. Dezember in Los Angeles verliehen werden. Zu den großen Gewinnern des Abends können sich schon jetzt die beiden Mega-Hits Red Dead Redemption 2 und God of War zählen, die mit je acht Nominierungen die größten Chancen haben, eine der begehrten Trophäen mit nach Hause zu nehmen - unter anderem den Award für Game of the Year.

Aber auch die restliche Liste kann sich sehen lassen. Wer aktuell noch am überlegen ist, was er demnächst spielen soll, kann hier jede Menge Inspiration finden.

The Game Awards 2018

Bisher größtes Ankündigungs-Lineup aller Zeiten versprochen

Alle Nominierten im Überblick

Game of the Year

Best Ongoing Game

Best Game Direction

A Way Out

Detroit: Become Human

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Best Narrative

Detroit: Become Human

God of War

Life is Strange 2: Episode 1

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Best Art Direction

Assassin's Creed Odyssey

God of War

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Return of Obra Din

Best Music/Score

Celeste (Lena Raine)

God of War (Bear McCreary)

Marvel's Spider-Man (John Paesano)

Ni No Kuni II (Joe Hisaishi)

Octopath Traveler (Yasunori Nishiki)

Red Dead Redemption 2 (Woody Jackson)

Best Audio Design

Best Performance

Bryan Dechartas Connor, Detroit: Become Human

Christopher Judgeas Kratos, God of War

Melissanthi Mahutas Kassandra, Assassin's Creed Odyssey

Roger Clarkas Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2

Yuri Lowenthalas Peter Parker, Marvel's Spider-Man

Games for Impact

11-11 Memories Retold

Celeste

Florence

Life is Strange 2: Episode 1

The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories

Best Indie Game

Celeste

Dead Cells

Into the Breach

Return of the Obra Dinn

The Messenger

Best Mobile

Best VR Game

Best Action Game

Best Action/Adventure Game

Assassin's Creed Odyssey

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

Best Roleplaying Game

Best Fighting Game

Best Family Game

Best Strategy Game

Best Sports/Racing Game

Best Multiplayer Game

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

Best Student Game

Combat 2018

Dash Quasar

JERA

LIFF

RE: Charge

Best Debut Indie Game

Donut County

Florence

Moss

The Messenger

Yoku's Island Express

Was sind die Game Awards?

The Game Awards werden gerne als "Oscars der Gaming-Welt" betitelt und sind eine jährlich stattfindende Award-Verleihung. 2018 werden sie am 7. Dezember um 2:30 Uhr morgens unserer Zeit verliehen.

Neben der Award-Show gibt es jedes Jahr zudem unzählige Ankündigungen und Trailer zu kommenden Blockbuster-Titeln. In diesem Jahr wurde "das bisher größte Lineup in Sachen Ankündigungen" versprochen.