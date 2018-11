Die X018 ist vorbei, die PSX findet diesmal gar nicht statt. Ein großes Gaming-Event gibt es dieses Jahr aber trotzdem noch, auf das ihr euch freuen könnt: Die Game Awards.

Was sind die Game Awards? Wie schon in den letzten Jahren erwartet uns mit den Game Awards auch im Dezember 2018 eine Preisverleihung, die auf die Spiele der vergangenen Jahre zurückblickt. Darüber hinaus wird hier ebenfalls in die Zukunft geschaut und Neuankündigungen präsentiert.

2018 erwartet uns bisher größte Show: Dieses Jahr soll die Show laut Moderator und Produzent Geoff Keighley noch einen drauf setzen. Auf Twitter verspricht er "das bisher größte Lineup in Sachen Ankündigungen".

Was genau da auf uns zukommt, verrät er natürlich nicht. Aber wir können spekulieren.

Was könnte angekündigt werden?

Termin für Death Stranding? Hideo Kojima war mit seinem neuesten Spiel Death Stranding schon 2016 und 2017 bei den Game Awards zu Gast. Beide Male präsentierte der Director einen neuen Trailer zum kommenden PS4-Exklusivspiel.

Gut möglich, dass uns in diesem Jahr erneut ein (Gameplay-)Trailer erwartet und vielleicht auch endlich ein Release-Termin. Eines neuesten Gerüchtes zufolge, befinde sich Death Stranding sogar bereits in der Polishing-Phase der Entwicklung und damit quasi auf der Zielgeraden. Stellt sich dieses Gerücht als wahr heraus, dann dürfte die Verkündung des Erscheinungsdatums nicht in allzu weiter ferne liegen.

Welche Ankündigungen uns darüber hinaus erwarten, lässt sich schwer sagen. Wie Keighley in einem Interview mit Venturebeat verrät, werden auf den Game Awards 2018 die "meisten großen Publisher" auf die Bühne treten und bekanntgeben, was in Zukunft planen. Lassen wir uns überraschen.

Wann findet das Event statt? Die Show der Game Awards findet am 7. Dezember 2018 um 2.30 Uhr deutscher Zeit statt. Ihr könnt sie via Livestream unter anderem über Youtube, Twitch, Facebook, PSN und Xbox Live anschauen.

Wir verfolgen das Event natürlich ebenfalls uns versorgen euch mit den wichtigsten Infos.

Was sind eure Erwartungen an die Game Awards 2018?