Game Awards 2019 - Alle Gewinner in der Übersicht

In der Nacht auf den 13. Dezember 2019 wurden in Los Angeles in feierlichem Rahmen die Game Awards 2019 verliehen. Geoff Keighley führte durch die Show, insgesamt wurden Awards in über 23 Kategorien vergeben. Nachfolgend bekommt ihr einen Überblick über die Gewinner sämtliche Kategorien sowie die jeweiligen Nominierten.

GamePro.de gehört ebenso wie unsere Schwesterseite GameStar.de zur Fachjury der Game Awards 2019.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

The Game Awards 2019: Die Sieger

Game of the Year

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

The Outer Worlds

Sieger:

Best Game Direction

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Sieger:

Best Narrative

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

Disco Elysium

The Outer Worlds

Sieger: Disco Elysium

Best Art Direction

Control

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Sieger:

Best Music/Score

Cadence of Hyrule

Death Stranding

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts 3

Sayonara Wild Hearts

Sieger: Death Stranding

Best Audio Design

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Sieger: Call of Duty: Modern Warfare

Best Performance

Ashly Burch (Parvati, The Outer Worlds)

Courtney Hope (Jesse, Control)

Laura Bailey (Kait, Gears 5)

Mads Mikkelsen (Cliff, Death Stranding)

Matthew Porretta (Dr. Darling, Control)

Norman Reedus (Sam, Death Stranding)

Sieger:

Games for Impact

Concrete Genie

Gris

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude

Sieger:

Best Indie Game

Baba is You

Disco Elysium

Katana Zero

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Sieger:

Best Mobile Game

Call of Duty: Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What the Golf?

Sieger:

Best VR/AR Game

Asgards Wrath

Blood & Truth

Beat Saber

No Man's Sky

Trover saves the Universe

Sieger:

Best Action Game

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Devil May Cry 5

Gears 5

Metro: Exodus

Sieger:

Best Action/Adventure Game

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Sekiro: Shadows Die Twice

Sieger:

Best Roleplaying Game

Disco Elysium

Final Fantasy 14

Kingdom Hearts 3

Monster Hunter World: Iceborne

The Outer Worlds

Sieger:

Best Fighting Game

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Super Smash Bros. Ultimate

Sieger: Super Smash Bros. Ultimate

Best Family Game

Luigi's Mansion 3

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi's Crafted World

Sieger:

Best Strategy Game

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

WarGroove

Sieger: Fire Emblem: Three Houses

Best Sports/Racing Game

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Dirt Rally 2.0

eFootball PES 2020

F1 2019

FIFA 20

Sieger:

Best Multiplayer Game

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

The Division 2

Sieger:

Best Ongoing Game

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy 14

Fortnite

Rainbow Six: Siege

Sieger:

Best Community Support

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy 14

Fortnite

Rainbow Six: Siege

Sieger: Destiny 2

Best Debut Indie Game

Disco Elysium

Gris

My Friend Pedro

Outer Wilds

Slay the Spire

Untitled Goose Game

Sieger:

Content Creator of the Year

Courage (Jack Dunlop)

Dr. Lupo (Benjamin Lupo)

Ewok (Soleil Wheeler)

Grefg (David Martinez)

Shroud (Michael Grzesiek)

Sieger:

Was sind die Game Awards?

The Game Awards werden gerne als "Oscars der Gaming-Welt" betitelt und sind eine jährlich stattfindende Award-Verleihung.

Neben der eigentlichen Award-Show gab es auch in diesem Jahr zudem etliche Ankündigungen und Trailer zu kommenden Blockbuster-Titeln. Hier findet ihr alle Ankündigungen der Game Awards 2019 auf einen Blick.

