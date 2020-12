Auf den Game Awards 2020 wird es "12 bis 15 Neuankündigungen" geben

Geoff Keighley ist Moderator und Produzent der Game Awards. Wenn also jemand etwas über die Preisverleihung weiß, dann sicherlich er. Umso interessanter ist sein Ask Me Anything-Post auf Reddit, in dem ihn die User zu den Game Awards Fragen stellen konnten. Dazu zählen natürlich auch Spekulationen und Gerüchte über Neuankündigungen.

Game Awards-Produzent verrät mehr zur Show

Mit einem kleinen Post samt Beweisfoto eröffnete Keighley eine Fragerunde auf Reddit. Die User nehmen das aber natürlich nicht nur zum Anlass, um ihn allgemein über die Game Awards auszufragen, sondern erhoffen sich auch neue Infos zur kommenden Show am 10. Dezember.

Allerdings äußerte sich der Moderator und Host nicht zu den spekulierten Titeln. Dafür nannte er uns aber mit "mehr als ein Dutzend" eine grobe Richtung, auf wie viele Neuankündigungen wir uns freuen dürfen:

"Ich denke, es gibt mehr als ein Dutzend Spiele, die auf der Show das erste Mal angekündigt/enthüllt werden."

Später grenzte er das Ganze auf 12 bis 15 Enthüllungen ein, unter denen "ein paar lustige Sache" dabei sein sollen. Neben den fünf Weltpremieren in der Pre-Show wartet also noch weitere Ankündigungen und Enthüllungen auf uns.

Spekulationen um Enthüllungen

Wie bereits erwähnt, ging Keighley nicht auf die Spekulationen zu Spielen wie Elden Ring oder einem Metal Gear Solid-Remake ein. Dafür ließ er mit "nichts von unserer Hauptshow ist durchgesickert, von dem ich bisher weiß." einen Kommentar ab, der zumindest darauf schließen lässt, dass wir aktuellen Gerüchten nicht groß trauen brauchen - zumindest was die Hauptshow betrifft. Andererseits könnte er auch nur die Spannung hochhalten wollen.

Ganz aus der Welt sind die Gerüchte rund um eine Microsoft-Enthüllung also nicht:

Game Awards 2020 - Seid live dabei!

Falls ihr die neuen Ankündigungen und Enthüllungen nicht verpassen wollt, könnt ihr live die Game Awards 2020 per Stream verfolgen. Hierzulande startet die Pre-Show nachts am 11. Dezember um 0:30 Uhr. Im Anschluss folgt die Hauptshow um 1:00 Uhr, die rund zweieinhalb Stunden lang dauert.

Alle weiteren Infos zu den Game Awards 2020 findet ihr in unserer Übersicht:

