Gran Turismo 7: Alle Autos des PlayStation-Rennspiels in der Übersicht

Gran Turismo 7 ist der erste große nummerierte Teil seit fast acht Jahren in der PlayStation-exklusiven Rennspielreihe und baut zudem auf viele Elemente aus dem 2017 erschienenen GT Sport, darunter einen umfangreichen Multiplayer-Modus.



Wie bei Rennspielen üblich kommt natürlich auch in GT7 dem Fuhrpark eine wichtige Bedeutung zu, also wie viele und welche Autos im Spiel gefahren werden können. Von der Anzahl her pendelt sich GT7 dabei zwischen GT6 und GT Sport ein und bietet insgesamt über 400 Autos.

Gesamtzahl der Fahrzeuge in GT7: 424

Nachfolgend findet ihr alle verfügbaren Autos des Spiels sortiert nach Hersteller in der Übersicht. Sollte Polyphony Digital zukünftig noch weitere Autos als DLC nachliefern, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Alle Autos in Gran Turismo 7 sortiert nach Hersteller

Abarth

Abarth 55 '09

Abarth 696 '64

Abarth 1500 Biposto Bertone BAT 1 '52

Alfa Romeo

4C Gr. 3 Road Car

4C Gr. 4

4C Gr. 3

8C Competizione '08

Mito '09

4C '14

8C 2900B Lungo Berlinetta '37

Giulia TZ2 Carrozzata da Zagato

CN AR750106 '65

Alpine

A110 '17

Alpine VGT

Alpine VGT Race

Alpine VGT '17

A110 Premier Edition '17

A220

AMG

A 45 AMG '13

Mercedes AMG GT S '15

Mercedes-AMG C 63 S '15

Mercedes AMG GT R '17

SLS AMG '10

Mercedes AMG GT Safety Car

SLS AMG Gr. 4

Mercedes-AMG GT Black Series '20

SLS AMG GT3 '11

Mercedes AMG GT3 '16

Mercedes-Benz AMG VGT

Mercedes Benz AMG VGT Racing Series

300 SEL 6.8 AMG '71

CLK-LM '98

Amuse

Amuse NISMO 380RS Super Leggera

Amuse S2000 GT1 Turbo

Aston Martin

V8 Vantage S '15

DB11 '16

V8 Vantage Gr. 4

V12 Vantage GT3 '12

DBR GT1 '10

DP-100 VGT

One-77 '11

Vulcan '16

DB5 '64

DB3S '53

Audi

TT Coupé 3.2. quattro '03

TTS Coupé '14

R8 4.2. '07

TT Cup '16

R8 LMS Evo '19

R8 LMS '15

Audi VGT

R18 '16

Audi e-tron VGT

R18 TDI '11

Sport Quattro S1 '87

R18 TDI Le Mans '11

Autobianchi

Autobianchi A112 Abarth ’84

BAC

Mono 16

BMW

i3 '15

Z8 '01

M3 Sport Evolution '89

M4 Gr. 4

Z4 GT3 '11

M3 GT '11

M3 '89

M3 '03

M3 '07

M4 '14

M4 Safety Car

M6 GT3 Endurance Model '16

M6 GT3 Sprint Model '16

BMW VGT

3.0 CSL '71

3.0 CSL '73

McLaren F1 GTR Race Car '97

Bugatti

Veyron Gr. 4

Bugatti VGT

Bugatti VGT (Gr. 1)

Veyron 16.4 '13

Chaparral

Chaparral 2X VGT

Chaparral 2J '70

Chevrolet

Corvette ZR1 (C6) '09

Corvette C7 ZR1 '19

Camaro Z28 '69

Corvette C7 Gr.3 Road Car

Corvette Convertible (C3) '69

Corvette ZR-1 (C4) '89

Corvette C7 Gr. 4

Corvette C7 '14

Camaro SS '16

Camaro ZL1 1LE Package '18

Corvette C7 Gr. 3

Corvette Stingray (C7) '14

Corvette Stingray L46 350 (C3) '69

Corvette Stingray Racer Concept '59

Chris Holstrom Concepts

CHC 1967 Chevy Nova

Citroen

GT by Citroen Gr.4

GT by Citroen Race Car (Gr.3)

GT by Citroen Road Car

Daihatsu

Copen '02

Copen RJ VGT

De Tomaso

DeTomaso Mangusta '67

DeTomaso Pantera '71

DMC

DeLorean S2 '04

Dodge

Challenger R/T '70

Charger SRT Hellcat '15

Viper GTS '02

Viper SRT10 Coupe '06

Charger SRT Hellcat Safety Car

Viper GTS '13

Viper Gr.4

Viper SRT GT3-R '15

SRT Tomahawk X VGT

SRT Tomahawk GTS-R VGT

SRT Tomahawk S VGT

SRT Tomahawk VGT (Gr.1)

DS Automobiles

DS 3 Racing '11

Eckert's Rod & Custom

Mach Forty

Ferrari

F430 '06

458 Italia '09

F8 Tributo '19

458 Italia Gr.4

F12 Berlinetta '12

458 Italia GT3 '13

La Ferrari '13

Enzo Ferrari '02

FXX K '14

308 GTB '75

250 GT Berlinetta Passo Corto ÄNSX Gr.4 Race Car'61

250 GTO

Dino 246 GT '71

Testarossa '91

F40 '92

F50 '96

500 Mondial Coupe '54

512 BB '76

365 GTB/4 '71

308 GTB '76

330 P4 '67

Fiat

500 F '68

500 1.2 Lounge '08

Ford

Shelby GT350R '16

Mustang Gr.3 Road Car

Mustang Boss 429 '69

Mustang Mach 1 '71

Ford GT '06

F-150 SVT Raptor '11

Mustang GT '15

Mustang Gr.4

Ford GT LM Spec II Test Car

Focus ST '15

Focus RS '18

Mustang Gr.3

Mustang Gr.B Rally Car

Focus Gr.B Rally Car

Ford GT '17

Ford GT Race Car '18

Ford GT LM Race Car Spec II

Ford GT40 Mk1 '66

Genesis

G70 GR4

X GR3

Vision Gran Turismo

Gran Turismo

F1500T-A

Racing Kart 125 Shifter

Red Bull X2014 Junior '14

Red Bull X2014 Standard '14

Red Bull X2019 Competition '19

Greddy

Greddy Fugu Z '15

Honda

Beat '91

Civic (EK9) Type R '97

Civic (EK9) Type R Touring Car '97

Civic (EK9) Type R '98

Civic (FK2) Type R '16

Civic (FK8) Type R '20

Integra Type R (DC2) '95

Integra Type R (DC2) '98

Civic Type R (EK) '98

NSX Type R '92

NSX Type R '02

Fit Hybrid '14

NSX Epson Super GT '08

NSX Concept-GT Raybrig Super GT '16

NSX '17

NSX Gr.3 Race Car

NSX Gr.4 Race Car

NSX Gr.B Race Car

S660 '15

S800 '66

S2000 '99

Sports Vision GT

Hyundai

Genesis Coupe 3.8 '13

Genesis Gr.3

Genesis Gr.4

Genesis Gr.B

N2025 Vision GT

N2025 Vision GT Gr.1

Infiniti

Infiniti Concept VGT

Jaguar

D-Type '54

E-Type Coupe '61

F-Type Coupe '14

F-Type Gr.3

F-Type Gr.4

Vision Gran Turismo '19

Vision Gran Turismo Roadster

Vision Gran Turismo SV '22

XJ13 '66

XJR-9 '88

Jeep

Willy's MB 1945

KTM

X-Bow R '12

Lamborghini

Aventador LP750-4 Superveloce '15

Countach LP400 '74

Countach 25th Anniversary '88

Diablo GT '00

Huracan GT3 '15

Huracan Gr.4

Huracan LP610-4 '15

VGT '19

Miura P400 Bertone '67

Murcielago LP640 '09

Veneno '14

Aventador LP700-4 '11

Lancia

Stratos '73

Delta HF Integrale Evoluzione 1991

Lexus

LC500 '17

LF-LC GT VGT

RC F '14

RC F au Toms Super GT '16

RC F Emil Frey Racing '17

RC F Gr.4

RC F GT Prototype Emil Frey Racing '16

SC430 Petronas Super GT '08

Maserati

Gran Turismo S '08

Mazda

787B '91

Eunos Roadster (NA) '89

Atenza Sedan XD '15

Atenza Gr.4

Atenza Gr.3

Atenza Gr.3 Road Car

LM55 Vision GT

LM55 Vision GT Gr.1

Roadster (ND) S '15

Demio XD Touring '15

Roadster Touring Car '91

RX500 '70

RX-7 (FC) GT-X '90

RX-7 (FD) Spirit R '02

RX-8 Spirit R '12

RX-Vision Concept '16

RX-Vision GT3 Concept '20

McLaren

650S '14

650 S Gr.4

650S GT3 '15

F1 '84

F1 GTR Kokusai Kaihatsu Racing '95

MP4-12C '11

P1 GTR '16

Ultimate Vision GT

Ultimate Vision GT Gr.1

Mercedes-Benz

300 SL (W194) '52

300 SL Coupe '54

S Barker Tourer '29

SLR McLaren '09

Sauber Mercedes C9 '89

Mini

Mini-Cooper 'S' '65

MINI Cooper S '05

MINI Clubman Vision Gran Turismo

Mitsubishi

GTO Twin Turbo '91

Lancer Evolution Final Edition Gr.3

Lancer Evolution Final Edition Gr.B Rally Car

Lancer Evolution Final Edition Gr. Road Car

Lancer Evolution Final Edition Gr.4

Lancer Evolution Final '15

Lancer Evolution IV GSR '96

Lancer Evolution IV GSR '98

Lancer Evolution VI GSR T.M. Edition '99

Conmcept CR-PHEV Evolution Vision Gran Turismo

Nissan

180SX Type X '96

CONCEPT 2020 Vision Gran Turismo

Fairlady 240ZG (HS30) '71

Fairlady Z (Z34) '08

Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2seater (Z32) '89

Fairlady Z 432 '69

Fairlady Z Version S (Z33) '07

GT-R LM NISMO '15

GT-R Gr.4

GT-R Gr.B Rally Car

GT-R NISMO '17

GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13

GT-R Premium Edition '17

GT-R Safety Car

MOTUL AUTECH GT-R '16

PENNZOIL Nismo GT-R '99

R92CP '92

SILEIGHTY '98

SILVIA K's Dia Selection (S13) '90

SILVIA Q's (S13) '88

SILVIA spec-R AERO (S15) '02

SILVIA spec-R AERO (S15) Touring Car

SKYLINE GT-R V spec (R33) '97

SKYLINE GT-R V spec II (R32) '94

SKYLINE GT-R V spec II Nür (R34) '02

SKYLINE Hard Top 2000GT-R (KPGC10) '70

XANAVI NISMO GT-R '08

Z Performance '23

Pagani

Huayra '13

Zonda R '09

Peugeot

205 Turbo 16 Evolution 2 '86

208 GTi by Peugeot Sport '14

908 HDi FAP - Team Peugeot Total '10

L500R HYbrid Vision Gran Turismo, 2017

L750R HYbrid Vision Gran Turismo, 2017

RCZ Gr.3

RCZ Gr.3 Road Car

RCZ Gr.4

RCZ Gr.B Rally Car

RCZ GT Line '15

Vision Gran Turismo

Vision Gran Turismo Gr.3

Plymouth

Superbird '70

XNR Ghia Roadster '60

Pontiac

Firebird Trans Am '78

Porsche

356 A/1500 GS Carrera '56

356 A/1500 GS GT Carrera Speedster '56

911 Carrera RS (964) '92

911 Carrera RS (993) '95

911 Carrera RS Club Sport (993) '95

911 GT1 '97

911 GT3 (996) '01

911 GT3 (997) '09

911 GT3 RS (991) '16

911 RSR (991) '17

911 Turbo (930) '81

917 Living Legend

917K '70

919 Hybrid (Porsche Team) '16

962 C '88

Carrera GT '04

Cayman GT4 Clubsport '16

Spyder type 550/1500RS '55

Taycan Turbo S '19

Vision Gran Turismo

Radical

SR3 SL '13

RE Amemiya

RE Amemiya FD3S RX-7

Renault

Renault 5 Turbo '80

Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy '15

Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy '16

Sport Clio V6 24V '00

Sport Mégane Gr.4

Sport Mégane R.S. Trophy '11

Sport Mégane R.S. Trophy Safety Car

Sport Mégane Trophy '11

Sport R.S.01 '16

Sport R.S.01 GT3 '16

R8 Gordini '66

RUF

CTR3 '07

Shelby

Cobra 427 '66

Cobra Daytona Coupe '64

GT350 '65

Subaru

Subaru BRZ Drift Car '17

BRZ S '15

BRZ STI Sport '18

IMPREZA Coupe WRX typeR STi Version VI '99

IMPREZA Premium Sport Coupe 22B-STi Version '98

VIZIV GT Vision Gran Turismo

WRX Gr.3

WRX Gr.4

WRX Gr.B Rally Car

WRX Gr.B Road Car

WRX STI Isle of Man Time Attack Car '16

WRX STI Type S '14

Super Formula

Dallara SF19 Super Formula / Honda '19

Dallara SF19 Super Formula / Toyota '19

Suzuki

Swift Sport '07

Swift Sport '17

Swift Sport Gr.4

Tesla

Model S Signature Performance '12

Toyota

Toyota 86 Gr.4

86 Gr.B Rally Car

86 GRMN '16

86 GT '15

86 GT "Limited" '16

2000GT '67

Aqua S '11

Castrol TOM'S SUPRA '97

CELICA GT-FOUR (ST205) '95

COROLLA LEVIN GT-APEX (AE86) '83

Crown Athlete G '13

Crown Athlete G Safety Car

FT-1

FT-1 Vision Gran Turismo

FT-1 Vision Gran Turismo Gr.3

GR86 RZ '21

GR Supra (Nürburgring '19 Livery)

GR Supra Racing Concept '18

GR Supra RZ '19

GR Supra RZ '20

GR Yaris "High Performance" '20

MR2 GT-S '97

PRIUS G '09

S-FR '15

S-FR Racing Concept '16

SPORTS 800 '65

SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86) '83

SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86 Shuichi Shigeno Version) '00

SUPRA 3.0GT Turbo A '88

SUPRA RZ '97

TS030 Hybrid '12

TS050 - Hybrid (Toyota Gazoo Racing) '16

Tundra TRD Pro '19

TVR

Tuscan Speed 6 '00

Volkswagen

Sambabus Typ 2 '62

Volkswagen 1200 '62

Beetle Gr.3

Scirocco R '10

Scirocco Gr.4

Polo GTI '14

Golf I GTI '83

Golf VII GTI '14

GTI Roadster Vision Gran Turismo

GTI Supersport Vision Gran Turismo

GTI Vision Gran Turismo Gr.3

Wicked Fabrication

Wicked Fabrication GT 51

Zagato

IsoRivolta Zagato Vision Gran Turismo

Mehr zu Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 erscheint am 4. März 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4. Neben den oben erwähnen Autos bietet der Titel auch insgesamt 34 Rennstrecken mit knapp 100 Kursvariationen an, darunter sowohl Umsetzungen realer Pisten wie etwa Laguna Seca oder dem Nürburgring, als auch Neuauflagen bekannter fiktiver Serien-Klassiker wie Deep Forest oder Trial Mountain.

Alles weitere zum Spiel und welche Stärken und Schwächen der Titel hat, könnt ihr in unserem umfangreichen Test zu Gran Turismo 7 nachlesen.

Welches Autos ist euer Favorit?