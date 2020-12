Nur noch wenige Stunden sind es bis zum Beginn der The Game Awards 2020. Wie in jedem Jahr werden hier die besten Spiele in ihren Kategorien mit einem Preis prämiert. Um das Event zu sehen, könnt ihr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 01:00 Uhr deutscher Zeit auf diversen Kanälen wie dem offiziellen Youtube-Channel beiwohnen.

Der Host und Moderator des Events wird niemand geringeres sein als Geoff Keighley, der bereits die Werbetrommel rührte, indem er ankündigte, dass es im Rahmen der The Game Awards etwa "12 bis 15" Neuankündigungen geben wird. Doch es ist nicht nur Keighley, der ordentlich die Werbetrommel rührt.

Sony mit Neuankündigungen im Gepäck?

Mit nur einem Tweet hat Sony den Hype rund um die The Game Awards 2020 verstärken können. Mit dem Satz "Schaltet um 16 Uhr PT die The Game Awards ein" möchte das Unternehmen viele Fans dazu verleiten, sich die The Game Awards anzusehen. Dahinter könnten zwei mögliche Beweggründe seitens Sony stecken.

Das könnten Sonys Beweggründe sein:

Neuankündigungen von Sony? Im Vorfeld wurde bereits bekannt, dass wir mit einigen Reveals während der The Game Awards rechnen können. Bereits im letzten Jahr kündigte der japanische Konzern mit Godfall den ersten PS5-Launchtitel an. Dementsprechend könnten uns hier auch in diesem Jahr einige spannende Neuankündigungen seitens Sony erwarten.

Und es ist ja nicht so, als hätten Fans nicht gleich mehrere Ideen, was Sony so alles im Gepäck haben könnte:

Doch nur Werbung? Andererseits könnte Sony lediglich die Werbetrommel für das Event rühren, da zahlreiche Titel aus dem Hause nominiert wurden. Mit Ghost of Tsushima steht sogar der allererste Gewinner in der Kategorie "Player's Voice" fest, der exklusiv für PS4 erhältlich ist. Auch andere Titel wie The Last of Us 2 oder Marvel's Spider-Man: Miles Morales haben gute Chancen auf den Sieg in einer der zahlreichen Kategorien. Allein The Last of Us 2 ist in zehn Kategorien nominiert.

Wann und wo findet das Spektakel statt?

Somit bleibt nur abzuwarten und einzuschalten, falls ihr am nächsten Tag nicht früh raus müsst. Erst mit den The Game Awards werden wir erfahren, was Sony mit diesem Tweet beabsichtigt hat. Falls ihr alle Informationen zu den The Game Awards nachschlagen wollt, könnt ihr das in unserer Übersicht zum Event tun:

Meint ihr, Sony hat gute Neuankündigungen im Gepäck?